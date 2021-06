L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: valutazione dei rischi e Dvr | Video

Il datore di lavoro deve avvalersi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno della propria azienda e, all’esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (DVR) anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti.

E’ questo l’orientamento quello che emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Nella circostanza specifica presa in esame il datore di lavoro ha sostenuto a propria difesa di avere fatto redigere il DVR da un geometra con l’ausilio del medico competente, anche per ottemperare alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, e che lo stesso DVR, in particolare, occupando la sua azienda sino a dieci dipendenti, era stato elaborato conformemente alle procedure standardizzate con riguardo alla movimentazione manuale dei carichi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato però inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende specificando che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di questo specifico documento, non esonera comunque il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne la sua adeguatezza e efficacia.

