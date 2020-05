Contributi imprese Veneto, a metà giugno partono i bandi

Contributi imprese Veneto, la regione “svela” il piano che prevede una «potenza di 1,4 miliardi di euro». A dirlo è Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione. Marcato parla di «un piano chirurgico»: l’obiettivo è quello di arrivare, dove possibile, a intercettare le vere esigenze delle imprese del territorio. La data da segnarsi è il 15 giugno: giorno entro il quale, assicura l’assessore, sarà messo online il primo dei bandi per i finanziamenti per contributi imprese Veneto. Aziende sempre più in sofferenza: almeno 3 su 4 portano addosso le cicatrici della crisi. A seguire il tutto sarà Veneto Sviluppo. «I nostri saranno soldi a tasso zero, a differenza di quelli che arrivano dallo Stato».

Contributi imprese Veneto, la dotazione finanziaria

Ma da dove arrivano i soldi? A spiegarlo è lo stesso Marcato. «In totale sono 320 milioni di euro: di questi 270 sono attivati da terzi. Ovvero banche, imprese e governo. Finanziamenti che genereranno una potenza di 1 miliardo e 400 milioni di euro. Soldi che pensiamo possano arrivare almeno a 13 mila imprese. Il piano è stato messo a punto dopo aver ascoltato e recepito le istanze delle associazioni di categoria, i sindacati, la Cgia di Mestre».

I contributi imprese Veneto erogati a fondo perduto equivarranno a circa 110 milioni. Cominceranno a metà giugno con i contributi per la liquidità delle aziende. Un fondo che avrà 20 milioni di euro a disposizione. Toccherà poi a commercio, digitalizzazione, investimenti, micocredito, ricerca e sviluppo.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE

Per le famiglie venete e non solo, quindi, grandi novità. Intanto vi invitiamo a leggere (qua l’articolo completo con date e regole) come riapriranno, da inizio giugno, i centri estivi. Mentre, sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie: