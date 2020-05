Apertura spiagge Veneto, da Jesolo al Lido, guida ai prezzi

Apertura spiagge Veneto, complice un sole caldo (ma non troppo) i litorali sono stati presi d’assalto nel weekend 23-24 maggio. Si respirava aria di normalità. Se non fosse per la mascherina, obbligatoria in tutti i luoghi “pubblici” (ovvero per andare al bar, o nei bagni), in molte località di mare del Veneto è sembrato proprio essere un weekend normale. Alcuni stabilimenti, come al Lido di Venezia, hanno già aperto. Così come a Rosolina Mare, litorale molto reattivo. Altri sono in procinto di farlo. Aperture spiagge Veneto sabato 30 maggio, ad esempio, a Bibione. Così come per la maggioranza degli stabilimenti di Eraclea Mare. Apertura spiagge Veneto invece generalmente il 3 giugno a Sottomarina: anche là, però, complice gli otto chilometri di costa c’è già qualche stabilimento che ha messo a disposizione servizi e ombrelloni.

Apertura spiagge Veneto, i prezzi

Sarà un’estate diversa, in ogni caso. Se a Jesolo, e magari in altri posti, prenotare con l’app diventerà essenziale, già ora molti stabilimenti si sono attrezzati per garantire la massima sicurezza. Intanto prendendosi anche più spazio di quello richiesto fra ombrellone ed ombrellone, poi mettendo in fila una serie di servizi improntati alla tecnologia, come il braccialetto in grado di aprire (senza quindi dover toccare) il bagno, a sua volta capace di autoigienizzarsi ad ogni passaggio. Sulle regole vi invitiamo a leggere il prospetto che avevamo preparato: lo trovate a questo link.

Ma qua vogliamo darvi un altro contributo su aperture spiagge Veneto: una tabella che riporti la fascia di prezzi ai quali potrete trovare un ombrellone. L’orientamento generale è: non aumentare i prezzi rispetto al 2019.

Famiglie, ecco i bonus per affitto e per fare lavori gratis in casa

Vi invitiamo a leggere anche tutte misure per le famiglie previste dal Decreto Rilancio del Governo (cliccate qui per avere tutti i dettagli). Fra le quali c’è anche la possibilità di realizzare lavori casa gratis grazie all’Ecobonus. Al box sotto, invece, trovate un’altra opportunità: il bonus affitto per i nuclei familiari più in difficoltà.

LEGGI: INFODEMIA, IL CONTAGIO DELLE INFORMAZIONI