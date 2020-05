Prestiti garantiti Veneto, aumentano le richieste. L'importo sale a 30mila euro

Prestiti garantiti Veneto fino a 25mila euro dallo Stato, in Veneto sono 7.458 i richiedenti recensiti alla data del 19 maggio, per un totale di 165.284.637 euro di massimale erogabile. Una partenza lenta per la misura prevista dal Governo per venire incontro alla crisi di liquidità delle micro e piccole imprese dovuta all’emergenza Coronavirus. Misure che, oltre a quelli diretti alle imprese, prevedono interventi a sostegno delle famiglie (leggete qui per conoscere tutti i dettagli), come l’Ecobonus al 110% che consente di eseguire lavori in casa gratis.

Partenza dunque a scoppio ritardato per i prestiti garantiti Veneto, visto che fino all’8 maggio le domande erano solo 2.483 e che nella settimana successiva sono invece esplose, raddoppiando. Per quanto riguarda le domande superiori a 25mila euro l’andamento è simile, con un numero di richiedenti pari a 2.896, per una media di 175mila euro di finanziamento l’uno. Per i finanziamenti fino a 25.000 euro il tasso non dovrebbe superare il 2%. Secondo i dati di Bankitalia in tutto, sopra e sotto 25mila euro, le domande di finanziamento sono state 13.244, di cui 7.539 accolte e 4.840 istruite o in corso di accoglimento. Le rimanenti 865 sono ancora ferme in attesa di esito.

Prestiti garantiti Veneto, importo sale da 25 a 30mila euro

A fronte di questi dati si aggiunge la novità delle ultime ore. I prestiti garantiti Veneto salgono infatti da 25 a 30mila euro, con la restituzione non più in 6 ma in 10 anni: lo stabilisce un emendamento di maggioranza riformulato al decreto legge imprese approvato dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera che accoglie anche indicazioni analoghe provenienti dalle opposizioni. Inoltre l’approvazione di un altro emendamento innalza fino a 30 anni il periodo per la restituzione dei finanziamenti accordati alle imprese attraverso il Dl liquidità fino a 800mila euro. Le nuove condizioni saranno applicate anche a chi i soldi li ha già ottenuti dalla banca. Questo significa che, una volta che il decreto sarà definitivamente convertito in legge, si potrà chiedere alla banca che ha erogato il finanziamento di ottenere altri 5 mila euro.