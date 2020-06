Contributo centri estivi Padova, ecco come fare domanda e gli ammessi ai nido 2020-2021

Contributo centri estivi Padova, il Comune si muove e va incontro alle famiglie in difficoltà. Lo fa mettendo in campo un contributo di 40 euro a settimana, per massimo 4 settimane, per le famiglie dei bimbi che hanno richiesto il servizio con mensa. Il contributo scende a 20 euro, sempre per 4 settimane, per chi vuole contributo centri estivi Padova senza la mensa.

Ma chi può accedere alla domanda contributo centri estivi Padova?

le famiglie residenti nel Comune di Padova, con Isee fino a 6.000,00 euro, vengono sicuramente ammesse al contributo, purché ne facciano domanda;

le famiglie residenti nel Comune di Padova, con Isee compreso fra 6.000,01 e 8.500 euro, vengono ordinate secondo il valore crescente dell’Isee e ammesse al contributo fino a esaurimento della disponibilità economica.

Contributo centri estivi Padova, ecco come fare domanda

Il sito del Comune, Padovanet, ci dà le indicazioni che chiariscono come si può fare domanda. Le famiglie interessate devono presentare domanda di contributo, inviandola esclusivamente via mail all’indirizzo centriestivi3.14@comune.padova.it, entro il 15 giugno 2020 (termine perentorio a pena esclusione della domanda).

Qua si può scaricare il modulo per fare la domanda.

Le graduatorie asili nido

Intanto sono state pubblicate anche le graduatorie degli asili nido comunali e del Centro Infanzia Arcobaleno – sezione asilo nido.I posti disponibili sono 456 di cui 256 per la sezione medio-grandi e 200 per la sezione piccoli. Le domande pervenute sono state 454 di cui 2 per il Centro Infanzia Arcobaleno. I posti assegnati sono 355 di cui 265 a bambini italiani e 90 a bambini stranieri.

Ecco le graduatorie:

GRADUATORIA C.I. ARCOBALENO GIUGNO 2020 con prot. da esporre

GRADUATORIA GIUGNO 2020 M-G da esporre solo protocollo A4

GRADUATORIA GIUGNO 2020 PICCOLI da esporre solo protocollo A4