Apertura centri estivi 0-3 anni Veneto, c'è l'ordinanza. Si parte lunedì

Firmata ordinanza apertura centri estivi 0-3 anni Veneto. Si parte, almeno le strutture che saranno pronte, lunedì 8 giugno. «Non abbiamo ricevuto nessuna risposta da Roma sulle linee guida, quindi andiamo avanti con le nostre», ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia. Tornerà in campo anche il servizio di ristorazione, «i bimbi non possono portarsi il panino da casa» e quindi c’è bisogno di qualcuno che prepari in sicurezza i pasti. Le linee guida sono state validate dalla Conferenza delle Regioni, manca ancora l’ok finale del Governo. Ma Zaia ha comunque deciso di non aspettare e andare avanti.

Così come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi (ecco l’articolo), la Regione va avanti su apertura centri estivi 0-3 anni Veneto. Un servizio ritenuto a ragion veduta fondamentale per le famiglie, soprattutto in un periodo nel quale l’attività lavorativa è ricominciata quasi per tutti.

Apertura centri estivi 0-3 anni Veneto, le misure per le famiglie

Covid free come regione, ma molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie:

Le altre novità

Zaia ha annunciato anche la riapertura delle sale da gioco per bambini e adolescenti, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Così come saranno riaperte le piscine condominiali, negli edifici con almeno 9 unità abitative. Intanto si aggiorna il conteggio dei posti di lavoro persi in Veneto causa Coronavirus: per Zaia sono almeno 65mila. Intanto sono ricominciati gli spostamenti fra Regioni. Sono tante le regole però da tenere in considerazione: ecco la guida alle principali restrizioni previste.

Un’altra data molto attesa, dopo quella di apertura centri estivi 0-3 anni Veneto, è il 15 giugno: giorno in cui verranno riaperti cinema e discoteche. Questa è stata la scelta della Regione, mancano ancora le linee guida per capire come avverrà poi concretamente la riapertura.