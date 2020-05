Riapertura centri estivi Veneto (0-17 anni): «Via libera dal 25 maggio»

Riapertura centri estivi Veneto, nel fine settimana, probabilmente sabato 23 maggio, sarà firmata l’ordinanza che dà il via libera. Lo ha annunciato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Una boccata d’ossigeno per le famiglie del territorio. Saranno coinvolte strutture pubbliche e paritarie, grest e oratori. In modo da trovare una sistemazione per i ragazzi da 0 a 17 anni. Ma quando partirà riapertura centri estivi Veneto? La prima data disponibile è lunedì 25 maggio. «Potranno riaprire da lunedì 25», ha detto Zaia. Va detto però che si tratta di una corsa contro il tempo e, a quanto si può capire, non saranno molte le strutture che riusciranno a mettersi in moto per lunedì 25 maggio. Per molti, infatti, la data più probabile sarà martedì 3 giugno, appena dopo il ponte per la festa della Repubblica.

Riapertura centri estivi, le regole

Il Comune di Venezia, ad esempio, ha già annunciato la riapertura il 3 giugno. «Un’attenzione ai servizi per la famiglia, che sono stati sospesi da mesi», spiega l’assessore alle Politiche educative Paolo Romor annunciando che il Comune di Venezia è pronto ad aprire il 3 giugno i 27 nidi e le 18 scuole dell’infanzia del territorio. «Dopo una serie di sopralluoghi svolti in questi giorni, la settimana prossima procederemo con le sanificazioni e disinfezioni degli ambienti, secondo rigidi protocolli sanitari – aggiunge – e continuerà il coordinamento del personale educativo. Personale che, in previsione della riapertura, sarà tutto sottoposto al test sierologico per garantire un rientro in sicurezza».

Ma quali saranno le regole per riapertura centri estivi Veneto? Proprio la nostra regione è stata scelta per fare da guida nella scrittura delle regole di sicurezza, che si basano, tuttavia, su indicazioni governative ben precise. Ve le abbiamo già raccontate, con qualche giorno di anticipo (qua il link per chi volesse leggerle, oppure basta cliccare sul box sotto). A fare la differenza sarà il rapporto fiduciario con le famiglie: bisognerà segnalare tempestivamente qualsiasi sintomo sospetto che possono avere bimbi o gli stessi familiari. Riapertura centri estivi Veneto si fa, a patto che non si corrano rischi, perché rimangono pur sempre posti con tante persone, dove il virus potrebbe girare più velocemente.