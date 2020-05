Mascherina Veneto, si potrà togliere da metà giugno. E sugli spostamenti fra Regioni...

Addio alla mascherina Veneto. La nuova data da segnarsi in calendario è il 15 giugno. I dati regionali, va detto subito, rimangono molto buoni a livello sanitario. I nuovi contagi giornalieri, a fronte di almeno 10mila tamponi effettuati mediamente, si contano sempre sotto la decina. Le terapie intensive sono tornate a livelli minimi: 36 persone, delle quali solo 9 sono ancora positive al virus. Le altre lottano a causa dei danni subiti. Ottimismo, quindi. Ma il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto capire che prolungherà l’obbligo di mascherina Veneto, attualmente con scadenza al 2 giugno, fino al 15. Poi, se i dati verranno confermati, si potrà finalmente non dover portare più la mascherina. Ovviamente all’aperto e non in presenza di altre persone. Il 15 giugno è una data molto attesa. Almeno dalle letture all’articolo che racconta la decisione di riaprire proprio il 15 giugno cinema e discoteche Veneto (lo trovate qui).

Mascherina Veneto addio, ma per i turisti?

Una domanda che va posta: se la mascherina Veneto si potrà togliere, sarà lo stesso anche per chi arriva da fuori regione? Nel weekend si deciderà se e quando aprire il passaggio fra le regioni. Le ipotesi sono due: o il 3 o il 10 giugno. Sicuramente tutti allo stesso tempo: il Governo ha fatto intendere chiaramente il suo orientamento. Le ipotesi di “patente di immunità” per poter entrare in certe regioni (molto caldeggiata dalla Sardegna, ad esempio) è incostituzionale. Quando si aprirà, quindi, lo si dovrà fare per tutti.

Gli aiuti per le famiglie, dall’affitto alla babysitter

Per le famiglie venete e non solo, quindi, grandi novità. Intanto vi invitiamo a leggere (qua l’articolo completo con date e regole) come riapriranno, da inizio giugno, i centri estivi, così come ha comunicato la regione. Mentre, sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie: