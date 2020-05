Spiagge aperte Veneto, ecco i primi stabilimenti a partire

Spiagge aperte Veneto, arrivano le prime (buone) notizie. Se già nel weekend del 16-17 maggio si stima che siano state almeno 100mila le persone che si sono concesse passeggiate e prima tintarella sul litorale, arrivano ora le notizie ufficiali sui primi stabilimenti pronti a riaprire. Ad aggiudicarsi la palma dell’esordio spiagge aperte Veneto è il Blue Moon del Lido di Venezia, che riapre sabato 23 maggio alle ore 9. Infatti è stata confermata ufficialmente l’apertura da parte di Venezia Spiagge, la società del Comune di Venezia che ha in concessione una larga parte dell’arenile del Lido. E intanto arrivano ottime notizie: il Veneto ha raggiunto quota zero contagi (con previsione di caduta obbligo di mascherine, ecco quando).

Inizialmente sarà solo il tratto di spiaggia centrale del Blue Moon, mentre da venerdì 29 maggio l’area si allargherà anche alle aree laterali degli stabilimenti di Lungomare D’Annunzio e San Nicolò. Saranno attivi anche il bar e il ristorante, sempre nel rispetto delle normative del droplet. Ma sabato 23 maggio apriranno anche Pachuka, Spiaggia Paradiso e Alla Diga – Kuyaba.

Spiagge aperte Veneto, le regole

Ma vi consigliamo di monitorare i siti dei vostri stabilimenti balneari di riferimento. Perché è in atto una corsa contro il tempo: molti stanno cercando di aprire se non sabato 23 maggio, almeno domenica 24. Comunque per tutti il primo weekend (con ponte per la festa della Repubblica del 2 giugno) è la data da segnarsi sul calendario. Ma l’accesso sarà libero a tutti? Attenzione che molte città di mare nel Veneto stanno pensando ad un sistema di prenotazione. Le nuove regole, infatti, salvaguardano molti – ma non tutti – i posti. Jesolo, ad esempio, ha già stabilito che ci si dovrà prenotare con un’app (leggi qua come funzionerà). Una scelta che potrebbero fare molti altri. Spiagge aperte Veneto sì, ma prenotandosi un posto (e magari dando un’occhiata al meteo)

Ma quali sono le regole che si dovranno rispettare? In quanti si potrà stare per evitare multe per assembramento? Come ci si comporta al bar o al ristorante? Vi avevamo anticipato, e vi riproponiamo, l’elenco delle regole stabilito dalle linee guida regionali. Le trovate in questo box, qui sotto. Spiagge aperte Veneto, ci siamo: buona lettura