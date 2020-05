Discoteche e cinema Veneto, Zaia: «Riapriranno il 15 giugno»

In regione riapriranno discoteche e cinema Veneto e la data prevista è quella del 15 giugno. A dirlo è il presidente della Regione Luca Zaia. «La vita notturna, le discoteche in Veneto sono fondamentali per l’economia. Conto di riaprirle il 15 giugno», afferma il governatore del Veneto. «Ho aperto le spiagge il 18 e ho avuto ragione. Se gli indicatori sono buoni, a giugno apro cinema, teatri, tutto il circuito spettacoli», dice Zaia in una intervista a tutto campo concessa al Fatto Quotidiano. Sulla riapertura discoteche e cinema Veneto, bisognerà attendere le linee guida: si entrerà con la mascherina o senza? E come si potrà rispettare il distanziamento in una disco? Presto dovrebbero esserci buone notizie anche per la ripresa del turismo Veneto: si attende la decisione sul via libera allo sconfinamento tra regioni, che dovrebbe partire il 3 giugno, per programmare le vacanze di quasi un milione di italiani che scelgono il mese di giugno per mettersi in viaggio in Veneto. Mentre sulle Dolomiti tra fine maggio e giugno riapriranno gli impianti di risalita.

Discoteche e cinema Veneto, la riapertura

Zaia nell’intervista rivendica anche lo stato di «salute» della sua Regione. «La sanità – spiega – l’ho disegnata in questi 10 anni con molte riforme. I miei veneti, quando era off limit recarsi in un ambulatorio, non avevano bisogno di andare dal medico per la ricetta: te la trovavi sul pc». Zaia rimanda al mittente le accuse di aver cercato di privatizzare la sanità: «Una boiata. Delle 464 terapie intensive che avevamo, solo il 5% era di privati. Siamo tra le regioni con meno privati in Italia. E non gli ho dato le cardiochirurgie, le grandi attività. Sono principalmente opere religiose, alcune più vecchie della sanità veneta, non gruppi quotati in Borsa».

Veneto, contagi in netto calo

Prima di dare la notizia della riapertura discoteche e cinema Veneto, nel consueto punto stampa dalla sede della Protezione Civile a Marghera ieri 27 maggio Zaia aveva aggiornato i numeri del contagio in Veneto, dicendo di puntare a breve a dichiarare la regione “Covid-free”: «Ad oggi siamo arrivati a oltre 616 mila tamponi, con 19113 positivi (+8 rispetto a ieri), significa che il contagio è al di sotto dell’uno per mille, (per la precisione siamo allo 0,7 per mille), e che quindi sta precipitando; le persone ancora in isolamento sono 2445, 63 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono scesi a 439, e solo 36 sono in terapia intensiva , di cui 9 pazienti Covid; i pazienti guariti e dimessi sono saliti a 33188 (+16), mentre i decessi in totale sono 1895, 16 in più da ieri».