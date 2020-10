Nuovi divieti Coronavirus, stop a sport e feste

Nuovi divieti Coronavirus in arrivo. Probabilmente sarà firmato nella serata di lunedì 12 ottobre, o magari martedì 13, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sui nuovi divieti Coronavirus. Si parte però da una prescrizione, non da un divieto: ed è forse quella più importante. Ovvero l’obbligo di mascherina all’aperto, che vi avevamo già anticipato in questo articolo. Ma ci sono tanti altri punti in questione: ecco un elenco dei principali.

Nuovi divieti Coronavirus, le misure in arrivo

Intanto c’è una novità di peso sui nuovi divieti Coronavirus: il positivo asintomatico potrà uscire di casa dopo 10 giorni, non più 14, e con un solo tampone negativo (finora ne servivano due). Allo stesso modo la quarantena di isolamento fiduciario per le persone venute a contatto con un positivo sarà accorciata, sempre da 14 a 10 giorni.

saranno vietate le feste. Ma la linea su questo è molto stringente: non solo nei locali pubblici, ma anche nelle abitazioni private. E si pensa di mettere un tetto agli invitati per banchetti di nozze, battesimi e quant’altro: non più di 30 invitati. Ma linea del ministro della Salute Roberto Speranza è più netta: ha detto di aver chiesto lo stop totale. Certo, non sarà facile – se non impossibile – controllare nelle case degli italiani.

stop agli sport da contatto. Rimarranno permessi solo a livello professionistico. Stop quindi per calcio e calcetto, basket, pallavolo, boxe, arti marziali, così come i balli di gruppo.

si potrà però fare attività da soli, come correre, andare in piscina o in palestra. Una specifica sulla corsa: si va senza mascherina. Se però è passeggiata, anche veloce, serve la mascherina.

si va verso una chiusura anticipata di ristoranti, bar e locali. Verso le 23 o le 24. Ma soprattutto non si potrà bere in piedi, fuori dai locali, dopo le 21. Questo è il vero nodo per i bar: di fatto tutti i locali non troppo capienti all’interno si vedono tagliata la propria clientela.

