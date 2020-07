Calendario anno scolastico 2020/2021, ecco quando e come si parte

Calendario anno scolastico 2020/2021: si parte il 14 settembre. A stabilirlo è stato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha firmato l’ordinanza che dà il via al calendario anno scolastico 2020/2021. Non si sono ancora sciolti i dubbi, però, su come si riuscirà a riaprire. Dietro l’angolo ci sono doppi turni e – in alcuni casi – lezioni miste in presenza e online. Un argomento che abbiamo già trattato più volte. Invitiamo chi fosse interessato a leggere le linee guida previste dalla Regione del Veneto per la riapertura.

Calendario anno scolastico 2020/2021, lo studio su Science

Intanto è uscito uno studio importante su Science, la prestigiosa rivista scientifica. Un’analisi che dimostra quanto empiricamente si era già in parte intuito: i bambini contraggono più difficilmente il Coronavirus e allo stesso tempo quindi sono dei vettori meno infettivi anche per le proprie famiglie. Questo però non dà ancora la risposta alla domanda forse più importante: che fare quando si troverà un ragazzo positivo a scuola? Le linee di pensiero scientifico al momento sono sostanzialmente due: c’è chi dice che basta lasciare a casa il bambino o la bambina in questione, sospendendo le lezioni per la classe solo il tempo di fare i tamponi per tutti e capire quante persone sono eventualmente coinvolte, c’è chi dice che nel caso è meglio lasciare a casa almeno la classe intera per il tempo della quarantena.

Casi che possono accadere: nel weekend è successo a Padova, al parco delle Farfalle a Mortise. Al centro estivo infatti una bambina è risultata positiva. Nessun allarmismo: tutti gli altri ragazzi, circa 80, che partecipano al centro estivo sono stati avvertiti e sottoposti al tampone. In attesa dei risultati, tutti a casa: ma appena si avrà il quadro delle risposte, i negativi potranno ricominciare l’attività.

