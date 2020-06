Apertura scuola Veneto, si parte il 14 settembre. Test a sorpresa sugli studenti

La data ora c’è, per apertura scuola Veneto, come per tutto il resto d’Italia, comincerà il 14 settembre 2020. Quella la data da segnarsi per tornare in classe. Rimane però uno scoglio da superare, che vale per apertura scuola Veneto e per le altre sei regioni d’Italia chiamate al voto a settembre (ecco infatti l’ipotesi di slittamento a ottobre). Se la data per il voto, infatti, sarà confermata al 20 settembre, sarà difficile conciliare l’uso delle scuole per i seggi con apertura scuola Veneto al 14 settembre. Si tratterebbe infatti di tornare in classe per pochi giorni, un paio, per poi dover portare avanti l’operazione di sanificazione delle aule in vista delle elezioni. L’ipotesi alternativa però c’è: mettere i seggi fuori dalle scuole o in altre strutture, di modo da non interrompere l’anno scolastico appena iniziato.

Apertura scuola Veneto, le regole

La data di apertura scuola Veneto è la stessa nazionale, come dicevamo. Infatti è passata la linea voluta dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina che aveva chiesto di far ripartire l’anno, su tutto il territorio, alla stessa data. E le regole? Vediamo le principali novità stabilite per punti.

sulla mascherina: l’uso al momento è ancora consigliato, anche in classe. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia è stato netto: niente mascherina in classe, ma solo per gli spostamenti. Probabile che sia questa la scelta finale: il Governo ha infatti stabilito di fare una verifica a fine agosto. E se la situazione sarà positiva, probabile arriverà l’addio all’obbligo di mascherina anche fra i banchi.

la distanza è di un metro ma fa le teste: così si potrà fare qualche fila in più, visto che i ragazzi si danno la schiena.

saranno effettuati screening e tamponi a campione, non solo al personale scolastico, ma anche agli studenti.

