Apertura spiagge Veneto, ecco cosa si potrà fare (e cosa no)

Apertura spiagge Veneto, torna il sereno. Grazie anche alla geografia: perché il litorale adriatico, così «profondo», si dimostra un’ancora di salvataggio. Le nuove linee guida preparate dalla Regione Veneto, infatti, permetteranno di non bruciare tanti posti. A Jesolo, per fare un esempio, si stima una riduzione del 20%. Certo, le regole cambieranno, soprattutto per quanto riguarda la spiaggia libera. E la ressa andrà evitata: proprio a Jesolo stanno mettendo a punto un’app sperimentale per prenotarsi (leggi qui tutti i particolari), ma quantomeno una buona parte della fruibilità del litorale si potrà salvare. Ed è così che apertura spiagge Veneto diventa una realtà, insieme a tanti altre (bar, ristoranti, biblioteche, palestre, piscine e altro ancora, ecco tutto l’elenco), a differenza di quanto succede per i bimbi dai 0 ai 14 anni, con centri estivi ancora bloccati (si parla di una riapertura il 3 giugno, ecco i particolari). Lettini distanziati, ma non troppo, mascherina per gli spazi comuni. L’apertura spiagge Veneto, almeno per il 2020, andrà così.

Apertura spiagge Veneto, le regole

Ma vediamo nel dettaglio le regole previste dalla Regione Veneto.