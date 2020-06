Apertura cinema Veneto, ecco come sarà. E nelle disco si balla...a distanza

Apertura cinema Veneto sì, ma con le dovute precauzioni. Così come per le discoteche Veneto: solo locali all’aperto, solo con le dovute distanze. Oggettivamente ballare a distanza non sarà semplice, probabile che molti locali optino per la sola musica da mettere in sottofondo. Altrimenti tutti in pista sì, ma niente ballo del mattone. La data (ve l’avevamo anticipato qualche settimana fa, ed è confermata) di apertura cinema Veneto e apertura discoteche Veneto è lunedì 15 giugno. Andiamo ora a vedere nel dettaglio quali sono le regole previste.

Apertura cinema Veneto, mascherine per il pubblico

Per i cinema al chiuso la capienza massima sarà di 200 posti. Che salgono a mille per apertura cinema Veneto all’aperto. Questo vale anche per i teatri. Sono previste però mascherine per il pubblico, per i dipendenti e per gli artisti sul palco. Ecco perché c’è ancora tanta titubanza. A Padova, per esempio, riaprirà solo il Multastra di via Tiziano Aspetti, per ora, e lo farà il 18 giugno. Anche perché bisogna far entrare le persone a cadenza, misurare loro la febbre. Sarebbe prevista anche «aerazione naturale»: non si capisce come possa un cinema al chiuso non accendere l’aria condizionata d’estate. Così come pare difficile far osservare l’obbligo di mascherina in una sala al chiuso. In poche parole: grandi code per entrare in sala, tempi dilatati. E i biglietti molto meglio farli online.

Apertura discoteche ma a distanza

Anche in questo caso via libera da lunedì 15 giugno, solo per i locali all’aperto. Distanziamento? Di un metro da fermi, di due se si balla. Ballare a due metri di distanza uno dall’altro è quasi impossibile, anche perché di fatto diminuirebbe tantissimo la capienza della pista da ballo. Anche in questo caso la parola d’ordine sarà code: per entrare, visto che la capienza generale dei locali viene ridotta quasi alla metà, e per bere: bisogna rimanere distanziati, arrivare al bancone, prendere il proprio drink e allontanarsi per berlo.