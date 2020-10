Volotea, nuova tratta: volo Venezia Napoli

Volo Venezia Napoli: Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Venezia alla volta di Napoli. La nuova rotta, già disponibile sul sito http://www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 19 novembre con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 33.900 posti in vendita. Durante il periodo di più intenso traffico, dal 17 dicembre all’11 gennaio, la frequenza del volo Venezia Napoli, nuovo collegamento per la Campania aumenterà fino a diventare giornaliera. Infine, durante il resto del 2021, la rotta verrà operata 6 giorni su 7. A seguito dell’avvio della nuova rotta, salgono a 36 i collegamenti della low-cost disponibili presso lo scalo veneziano, 10 domestici e 26 all’estero.

Volo Venezia Napoli, si punta a rafforzare i collegamenti interni all’Italia

L’annuncio della nuova rotta volo Venezia Napoli rientra nella strategia di Volotea di rafforzare i collegamenti domestici, offrendo ai suoi passeggeri voli ancora più comodi all’interno dei Paesi del suo network. Recentemente, la compagnia ha annunciato a Venezia anche un incremento delle frequenze sulle sue rotte domestiche preesistenti, per agevolare gli spostamenti da e per lo scalo durante le festività natalizie.

A Venezia, Volotea scende in pista con 36 collegamenti, 10 in Italia (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Napoli – novità 2020) e 26 all’estero (Alicante, Bilbao, Malaga e Palma di Maiorca in Spagna, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Atene, Cefalonia, Corfù, Creta, Kalamata, Karpathos, Kos, Mykonos, Preveza Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Dubrovnik e Spalato in Croazia, Hannover in Germania e Lussemburgo).