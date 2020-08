Coronavirus, validati i test rapidi brevettati a Treviso

I test rapidi per capire se si è in presenza di Coronavirus effettuati in Veneto sono stati validati dall’istituto Spallanzani di Roma. «Sono infinitamente soddisfatto perché questo è un risultato che deriva dal lavoro serio e meticoloso di una squadra di veri professionisti che non si sono mai tirati indietro in questa emergenza. Sono felice sia per il mio gruppo di lavoro di Treviso, ma anche per le 14 Microbiologie del Veneto che ho l’onore di coordinare». Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso si esprime così in riferimento alla notizia della validazione, da parte del laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma, su richiesta del Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto, dei test rapidi antigenici per il Covid-19.

Test rapidi, la gioia di Zaia

I test rapidi antigenici che si stanno effettuando presso gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e presso gli ospedali pubblici e i drive-in del Veneto si sono dimostrati efficaci ed efficienti per l’attività di screening. Infatti grazie a questi test si sono potuti intercettare ben 106 soggetti positivi e asintomatici, successivamente confermati con il classico test molecolare che resta il ‘gold standard’ per la diagnosi. I test rapidi sono stati validati, su richiesta del Ministero della Salute della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani. Sono stati effettuati sia in Veneto che nel Lazio migliaia di test di conferma con risultati sostanzialmente sovrapponibili.

«Una svolta che costituisce un importante aiuto sul fronte dello screening – ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia -. Era infatti impensabile fare solo i tamponi molecolari classici, perché hanno tempi di processazione impegnativi. Lo diciamo dall’alto dell’esperienza accumulata di 1,4 milioni di tamponi effettuati in Veneto».

