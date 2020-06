Come funziona l'app prenotazione spiaggia Bibione

App prenotazione spiaggia Bibione: sei aree disponibili per un sito facilmente utilizzabile. Così si può prenotare il proprio posto in spiaggia libera. E, a differenza di Jesolo dove si può prenotare solo per la giornata in corso (ecco l’articolo che spiega nel dettaglio come funziona il meccanismo, in pratica bisogna alzarsi presto la mattina se si vuole essere certi del successo della prenotazione) a Bibione ci si può prenotare anche per il giorno successivo. Ovvero, il sabato si può prenotare, attraverso l’apposito sito che ora andremo a vedere, anche per la domenica.

App prenotazione spiaggia Bibione, ecco come funziona

Il sito di riferimento è http://www.bibi1app.it/. Cliccando si accede all’elenco delle zone disponibili, che sono sei. Dove c’è il pallino blu, ci sono dei posti liberi: la si potrà fare la prenotazione spiaggia Bibione Importante: ci si può prenotare solo per la giornata in corso o quella successiva, a differenza di app prenotazione spiaggia Jesolo. E se qualcuno arriva e pianta l’ombrellone? Arriveranno i dipendenti di Bibione Spiaggia e Bibione Mare con il compito non di mandarli via, ma di aiutarli a cercare tramite l’app un posto libero e registrarsi.

Attenzione: bisognerà però registrarsi al primo accesso. Una procedura semplice, che non richiederà più di un minuto, ma che va fatta.

Tutte le altre spiagge del Veneto al momento sono libere, a parte Jesolo e Cavallino. A Pellestrina, Lido, Caorle e soprattutto nella spiaggia più lunga del Veneto, Sottomarina, l’entrata rimane libera. Ci si può quindi presentare e cercare posto. Il rischio c’è: se è tutto occupato non si potrà entrare.

