Ecco l'app prenotazione spiaggia Jesolo: si prenota giorno per giorno

App prenotazione spiaggia Jesolo disponibile: si può scaricare o consultare sul sito. Con un’avvertenza precisa: l’app prenotazione spiaggia Jesolo è sì disponibile, ma la prenotazione si potrà fare solo da sabato 13 giugno. Nella spiaggia libera attrezzata l’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione giornaliera, bisogna prenotare giorno per giorno, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 del giorno successivo fino ad esaurimento. Intanto leggete il nuovo regolamento per l’apertura di discoteche, luoghi di ritrovo e cinema: clicca qua per l’articolo.

App prenotazione spiaggia Jesolo, i servizi garantiti

Sono garantiti i seguenti servizi:

piazzola di mq 16,00 con paletto segnaposto centrale numerato

utilizzo dei servizi igienici e delle docce

servizio di accoglienza del gestore di settore.

L’area libera attrezzata dispone dei servizi di pulizia e di sorveglianza, oltre al servizio di salvataggio. J.beach, l’APP di Jesolo, è già disponibile per il download da Apple Store e da Play Store Android ed è fruibile anche da Web al sito http://www.jbeach.app

Come funziona a Bibione

L’altra spiaggia del Veneto dove serve la prenotazione è Bibione. In questo caso il sito di riferimento è http://www.bibi1app.it/.

Cliccando si accede all’elenco delle zone disponibili, che sono sei. Dove c’è il pallino blu, ci sono dei posti liberi: la ci si potrà prenotare registrando i propri dati. Importante: ci si può prenotare solo per la giornata in corso o quella successiva, a differenza di app prenotazione spiaggia Jesolo. E se qualcuno arriva e pianta l’ombrellone? Arriveranno i dipendenti di Bibione Spiaggia e Bibione Mare con il compito non di mandarli via, ma di aiutarli a cercare tramite l’app un posto libero e registrarsi.

Le spiagge libere

Tutte le altre spiagge del Veneto al momento sono libere. Al Cavallino è previsto un servizio di steward che regolamenteranno l’entrata. A Pellestrina, Lido, Caorle e soprattutto nella spiaggia più lunga del Veneto, Sottomarina, l’entrata rimane libera. Ci si può quindi presentare e cercare posto. Il rischio c’è: se è tutto occupato non si potrà entrare.