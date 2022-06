Agricoltura, firmato il primo protocollo di intesa contro le pratiche sleali

​Coldiretti, la Regione del Veneto e la Prefettura di Venezia si impegnano ad avviare la promozione della legalità su tutti i passaggi della filiera agroalimentare, dal produttore al consumatore.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato giovedì a Cà Corner dai rappresentanti delle tre istituzioni: Marina Montedoro direttore Coldiretti, l’Assessore regionale al territorio cultura e sicurezza Cristiano Corazzari e il Prefetto Vitttorio Zappalorto al fine di garantire l’applicazione di regole eque sui contratti stipulati lungo tutto il percorso dal campo alla tavola. Si tratta del primo accordo del genere siglato in Italia – spiega Coldiretti Veneto – sulla scia del decreto sulle pratiche sleali considerato una pietra miliare della giustizia.

Un atto importante – commenta Marina Montedoro direttore regionale di Coldiretti – volto a contrastare una serie di operazioni che vanno dal rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili) al divieto di modifiche unilaterali dei contratti e di aste on line al doppio ribasso, dalle limitazioni delle vendite sottocosto alla fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti. L’iniziativa è avvenuta dopo un percorso formativo e informativo promosso da Unioncanere Veneto in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie – ha illustrato Mario Pozza Presidente Unioncanere Veneto – che hanno organizzato un tour virtuale interessando tutte le province e coinvolgendo un pubblico di un migliaio di utenti distinti tra studenti, docenti, rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine e giornalisti. Favorire un sistema virtuoso in questo senso significa creare una equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera.

In particolare – aggiunge Montedoro – il provvedimento mira a reprimere il fenomeno di acquisto dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la previsione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il fornitore quali la vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione. “L’impegno delle parti è rivolto a creare una sinergia attivando sul territorio regionale specifici momenti di confronto, formativi e divulgazione volti a spiegare alle imprese agricole l’importanza della nuova normativa esaminando i casi di irregolarità.

La redazione corretta dei contratti di vendita dei prodotti, con attenzione particolare ai prezzi di cessione, ad alcune clausole che in particolare la Grande Distribuzione Organizzata tende ad inserire particolarmente gravose, affrontando anche la pratica diffusa delle vendite sotto costo, fino poi a soffermarsi sulla possibilità di denunciare i fenomeni all’ente di controllo ICQRF organo deputato al controllo con funzioni di vigilanza. I firmatari hanno anche istituito una Cabina di regia che svolge il ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio nell’attuazione complessiva del Protocollo.