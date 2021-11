Exposcuola, un digital event di due giorni fra webinar e incontri one to one

Torna l’appuntamento con Exposcuola, l’evento dedicato al mondo dell’educazione, della formazione e del lavoro, spazio di incontro fra l’offerta formativa del territorio veneto, gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie, gli studenti che si trovano a scegliere la strada da intraprendere dopo la maturità. Anche quest’anno, come già nel 2020, l’evento che vede come partner istituzionali Comune di Padova, Provincia di Padova e Camera di Commercio di Padova – giunto alla 24esima edizione – si svolgerà interamente online ed è in programma nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

UN CALENDARIO DI INCONTRI ONLINE

Nella piazza digitale della piattaforma di Fiera di Padova, uno strumento smart e di facile fruizione, gli alunni della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori potranno raccogliere indicazioni e informazioni preziose per la scelta dell’istituto secondario di secondo grado a cui iscriversi. Attraverso la piattaforma gli istituti secondari presenteranno la loro offerta, i ragazzi e i loro genitori potranno dialogare direttamente con i docenti fissando una call dedicata. Non solo: sono in programma incontri dedicati con gli orientatori, per offrire agli alunni strumenti utili per una scelta così importante e delicata. Alla proposta delle scuole secondarie – licei, istituti tecnici, istituti professionali…- rivolta agli alunni della secondaria di primo grado, si affianca quella dedicata agli studenti che si stanno interrogando sul percorso da intraprendere dopo la maturità o che si affacciano al mondo del lavoro.

La due giorni online sarà animata anche da un calendario di eventi formativi e informativi gratuiti, cui si potrà accedere sempre dalla piattaforma digitale: momenti dedicati ai docenti, ai genitori, ai ragazzi, con proposte che spaziano dalle presentazioni organizzate dalle scuole per raccontarsi e raccontare la loro offerta agli incontri affidati agli psicologi esperti in materia di orientamento scolastico.

Il programma di eventi si aprirà venerdì 5 novembre alle ore 10 con il webinar “Come orientarsi guardando dentro di sé” a cura del Comune di Padova che vedrà gli interventi di Cristina Piva, assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Padova, Daniela Lucangeli, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Padova. Modera Davide Antonio Pio, autore e performer.

Da segnalare, inoltre, gli appuntamenti Camera Orienta curati dalla Camera di Commercio di Padova e dedicati a temi quali le competenze per il lavoro del futuro (venerdì 5 novembre, dalle 14.30) e la stesura di un Cv efficace (sabato 6 novembre, ore 9).

L’appuntamento “Le parole che orientano, dallo sport alla Scuola con atleti olimpionici e campioni dello sport” (sabato 6 novembre, ore 10.30) vedrà gli interventi di alcuni atleti azzurri invitati a far riflettere i ragazzi sui tanti parallellismi fra l’allenamento necessario per arrivare all’obiettivo e lo studio in preparazione a un esame.

Di grande rilievo anche il webinar La Scuola al tempo del Covid (sabato 6 novembre, ore 14.30) che metterà a confronto Marco Marco Rossi Doria, presidente “Con i Bambini” Impresa Sociale, Michela Gatta, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Alessandro Bechini, responsabile programmi in Italia di OXFAM, Marco Nimis, presidente della Consulta provinciale degli Studenti di Padova. Per conoscere il programma completo degli eventi: http://www.exposcuola.it

LA FORMULA ONLINE, UNA SCELTA CONDIVISA

«Exposcuola – spiega il direttore generale di Fiera di Padova Luca Veronesi – rappresenta per il territorio padovano un momento molto atteso. Studenti e famiglie guardano all’appuntamento di novembre come a un’occasione unica per esplorare l’offerta formativa del territorio. Dopo il primo test online dello scorso anno che ci ha permesso di sperimentare con successo la piattaforma, l’edizione 2021 sarà ancor più ricca di contenuti. Quest’anno avremmo voluto tornare in presenza e ci eravamo mossi in questa direzione, consapevoli del valore insostituibile dell’incontro fisico, specie in un evento di questo tipo che mette in relazione istituzioni, scuole e famiglie e che rappresenta anche un momento di riflessione condivisa sui temi che attraversano il mondo della scuola e sulle prospettive future».

La scelta di organizzare l’appuntamento online, spiega il direttore generale, nasce dal fatto che «abbiamo incontrato un imprevisto ingestibile nel breve periodo, riferitoci da diversi rappresentanti degli istituti scolastici che avrebbero dovuto visitare la fiera: l’obbligo del Green pass – giustamente introdotto per favorire la ripartenza delle fiere offrendo una garanzia di sicurezza- in questo caso avrebbe posto molti problemi relativi alla gestione degli alunni non vaccinati compromettendo quindi la possibilità di organizzare le trasferte al di fuori degli istituti. Ecco che dopo un approfondito confronto con i rappresentanti dei dirigenti scolastici e i nostri partner istituzionali, Comune di Padova, Provincia di Padova e Camera di Commercio, abbiamo condiviso la scelta di riporre la manifestazione nella formula online e abbiamo rapidamente riconvertito il progetto iniziale, con l’obiettivo di tornare finalmente in presenza nel 2022, in occasione della venticinquesima edizione»

Alunni e genitori potranno accedere gratuitamente alla piattaforma – previa registrazione online – e partecipare al calendario di eventi. Le informazioni per la partecipazione alla due giorni online e il calendario di eventi sono disponibili sul sito http://www.exposcuola.it