Padova, torna Exposcuola: tre giorni di webinar per far incontrare docenti, studenti e genitor

Saper scegliere con consapevolezza il proprio percorso di studi e orientarsi di fronte alle numerose proposte che offre il territorio non è sempre facile. Rendere più agevole questo passaggio delicato è l’obiettivo di Exposcuola, l’appuntamento atteso ogni anno da dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori che torna per la sua 23esima edizione dal 17 al 19 dicembre 2020. Un’occasione unica di incontro e di scambio nelle settimane che precedono l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, nella nuova modalità digitale: grazie alla piattaforma online di Fiera di Padova, strumento già utilizzato con successo in occasione di eventi come Green Logistics Expo, Flormart City Forum e City Vision.

Studenti e genitori potranno registrarsi gratuitamente per incontrare le circa 30 realtà presenti: un’ampia rappresentanza degli istituti secondari pubblici e privati del Padovano e di altre province del Veneto (istituti tecnici, licei, scuole professionali…), ma anche alcune proposte dedicate a chi si trova a scegliere il percorso post diploma come l’Istituto Universitario Salesiano di Mestre o la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Da segnalare la presenza dell’Istituto superiore per il Made in Italy, risultato al primo posto in Veneto, secondo la classifica Eduscopio, per coerenza fra percorso di studi e lavoro trovato.

La partecipazione a Exposcuola sarà anche occasione per sensibilizzare gli studenti rispetto al tema della donazione di midollo osseo, grazie alla partecipazione dell’associazione ADMO.

VIDEO CALL DIRETTE CON I DOCENTI

Nella piattaforma digitale (a cui è possibile registrarsi qui) gli utenti potranno selezionare le realtà di loro interesse, visitare gli stand digitali con i contenuti proposti da ogni istituto e attivare delle video call dirette con i docenti che ciascuna scuola avrà messo a disposizione. Un’occasione particolarmente preziosa in un momento in cui, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sono venute meno anche altre occasioni di incontro diretto fra scuole e studenti come gli open day o le riunioni informative.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

L’area espositiva sarà affiancata da un calendario di eventi – incontri tematici, workshop, laboratori digitali organizzati dalle singole scuole – in parte dedicati agli studenti, in parte ai genitori. Tra i tanti eventi previsti da segnalare i webinar organizzati da Ascom Padova: il primo in diretta, giovedì 17 dicembre alle ore 11.00, dal titolo “LinkedIn business per il mondo del lavoro”, con Luca De Berardinis, consulente SEO e docente di marketing. Quindi due webinar registrati: venerdì 18 dicembre il tema sarà “CRM e digital inbound marketing come antidoto al covid”, mentre sabato 19 dicembre su “Facebook Marketing per piccole imprese: strumenti e strategie per acquisire clienti”. La Camera di Commercio di Padova, giovedì 17 dicembre alle ore 11.00, approfondirà il tema “#nonsolocv: scopri il curriculum vitae narrativo”, con formati innovativi di CV narrativi e digitali, strumenti ed esempi applicati. Venerdì 18 dicembre, alle ore 9.00, si parlerà invece di “Come sfruttare il potere dei racconti oggi: impara le tecniche dello storytelling”. Anche Confartigianato Imprese Padova, terrà incontri dedicati in particolare alla scelta della scuola secondaria. Anche la Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti performative, si presenterà con una serie di webinar nell’arco dei tre giorni: il primo, “Benvenuti alla Dreaming Academy!” sarà giovedì 17 dicembre alle ore 16.30.

Grazie alla collaborazione con lo studio Costruttivamente – che propone anche alcuni incontri formativi – Natalino Trentin, psicologo esperto di orientamento scolastico, sarà a disposizione per dei colloqui gratuiti individuali.

Occasioni da cogliere, in un momento in cui la scelta del percorso di studi appare sempre più importante e gli studenti spesso faticano a orientarsi di fronte alle proposte in campo: in attesa di tornare l’anno prossimo a proporre una manifestazione in presenza, la piattaforma digitale ha consentito di “mantenere” l’appuntamento e di offrire comunque un’occasione di confronto e interazione, seppure a distanza.

Per maggiori info: https://exposcuola.it/

Per registrarsi sulla piattaforma: https://digital.exposcuola.it/