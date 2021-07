Tornano ad ottobre gli «Opportunity Day»: al centro degli incontri le professioni del futuro

Riparte ad ottobre l’iniziativa «Opportunity Day» promossa dall’Area Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione del Veneto e organizzata in collaborazione con Infinite Area. Gli obiettivi degli Opportunity Day sono tre: valorizzare il percorso formativo-professionale dei giovani, far emergere le competenze trasversali, favorire l’incontro tra aziende e giovani. Tre obiettivi, tre tematiche, tre città, tre occasioni da segnare in calendario:

6-7 ottobre, Vicenza: Service design – dal prodotto al servizio;

4-5 novembre, Verona: International – collaborare per competere;

3 dicembre, Padova: Sustainability – progettare sostenibile.

Tre sono anche le diverse sedi – oltre alla principale, ci saranno le due di Infinite Area a Montebelluna e Palazzo della Luce a Treviso – dove si svolgerà simultaneamente ogni appuntamento.

«Opportunity Day» , nel segno della ripartenza post Covid

Gli «Opportunity Day» saranno arricchiti, in questa edizione 2021, dalla possibilità di favorire la socialità dopo il prolungato periodo di Dad, raccogliere l’opinione dei giovani rispetto a «Il Veneto verso il 2030», presentare le sfide aziendali alla luce dell’attualità pandemica, discutere dell’evoluzione del futuro del lavoro, sempre più collaborativo e digitale.

Oltre al team working, i giovani potranno esprimere la capacità di presentare sinteticamente le proprie idee e di gestire processi decisionali condivisi: un’opportunità da non perdere per formarsi, mettersi in gioco e valorizzare i propri talenti.

Infinite Area è un innovation hub, con spazi per innovare e da cui essere ispirati. Un luogo dove i talenti creano il futuro e le aziende accelerano il business, dove trovano supporto le imprese che credono in un’innovazione che si basa su una indispensabile connessione tra chi offre e chi cerca innovazione.