Assindustria Venetocentro: «Vicinanza e sostegno agli operatori della ristorazione»

Assindustria Venetocentro, sostegno alla filiera alimentare e al settore della ristorazione in seguito alla ripartenza. Il pensiero dei Presidenti Nicola Sartor e Armando Serena, «vicinanza e sostegno agli operatori della ristorazione».

«Siamo vicini agli operatori della ristorazione nella difficile ripresa dell’attività avviata in questi giorni, e nell’auspicio di altre riaperture da fare in sicurezza. Auguriamo loro buon lavoro, il loro successo è una componente fondamentale per il rilancio economico del nostro territorio», è il messaggio di Nicola Sartor e Armando Serena, Presidenti dei Gruppi Alimentare e Vinicolo e Distillati Liquori di Assindustria Venetocentro.

Sartor e Serena: «Alimentare asset strategico del territorio veneto»

«La mancanza del canale Ho.Re.Ca. (alberghi, ristorazione, catering) ha impattato inevitabilmente in modo negativo su molte aziende dell’alimentare e bevande. Molte imprese industriali hanno offerto in questi mesi un sostegno attivo, nelle forniture e negli adempimenti contrattuali, per superare il fermo prolungato e poter adesso ripartire. Come imprenditori, ci sentiamo parte di una filiera lunga che inizia dalla produzione agricola, passa dalla trasformazione industriale e distribuzione e arriva al consumo. È un asset fondamentale, profondamente legato al territorio in cui tutti operiamo, e che ci impegniamo a preservare e rafforzare. Produciamo e promuoviamo il ‘buono’ e il ‘bello’ di un’area ricca di eccellenze riconosciute nel mondo, che sono parte di una cultura della qualità, della convivialità e dell’accoglienza che non dobbiamo perdere e sono leva per la ripartenza».

