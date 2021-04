Sei professioniste in cerca di rivoluzionare il settore delle risorse umane

Un nuovo modo di approcciarsi al mondo HR made in Veneto: sei professioniste in ambito risorse umane e marketing in area NordEst hanno deciso di unirsi in un network per proporre alle aziende un nuovo modo di comunicare, basato sulla collaborazione fra marketing, gestione risorse umane, comunicazione interna e esterna.

Le professioniste in questione sono Anna Casasola e Marta Dalle Carbonare, socie fondatrici dello Studio 12.23, Chiara Albertin e Francesca Pezzotti, consulenti HR fondatrici di 365 gradi, Silvana Bicego e Anna Baldo.

Un nuovo modo di gestire le risorse umane: «le persone al centro»

«Mettere la persona al centro» è l’obiettivo del progetto la consulenza parte dalla persona (l’imprenditore, il dipendente, il manager, chi vuole riqualificarsi professionalmente), non più vista solo come “risorsa” ma come attore principale di ogni cambiamento. Questa visione è pensata per intervenire, in particolar modo, in alcuni momenti della vita dell’impresa che risultano cruciali: una fase di rapida crescita, l’ingresso in un nuovo mercato, la gestione di un passaggio generazionale, o i processi di fusione o acquisizione. Un approccio che punta ad entrare in sintonia con il sentire e i desideri di molti imprenditori, capaci di leggere il presente e di coglierne le opportunità di sviluppo in un futuro molto prossimo.

«Ci siamo trovate a discutere di cambiamento, di persone e di comunicazione – dichiarano le professioniste – gli ambiti in cui oggi, dopo venti anni di consulenza, possiamo dirci esperte. Mettendo sul tavolo le nostre esperienze sulla questione, abbiamo trovato diversi punti di convergenza: innanzitutto sul fatto che è proprio la comunicazione a doversi trasformare, per arrivare ad essere sostanza, e non solo forma, come erroneamente molti credono ancora; poi sul fatto che comunicazione interna ed esterna sono un continuum, un chiaro esempio di quella fluidità di cui oggi si riconosce essere fatta l’intera società».

«Crediamo nella specializzazione e nell’integrazione armoniosa e concreta – sottolineano le esperte –ciascuna di noi si occupa della materia che conosce più a fondo, collaborando con le professionalità complementari su obiettivi strategici. Il nostro approccio permette di superare finalmente la separazione a compartimenti stagni tra le funzioni aziendali, portandole a dialogare davvero, per trovare soluzioni innovative».

