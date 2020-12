Treviso, da marzo riapre l'aeroporto. E arrivano nuove rotte Ryanair (a 24,99 euro)

Riapre l’aeroporto Canova di Treviso. Non subito, ma si prevede dal 30 marzo 2021. E Ryanair punta ad aumentare i voli: la compagnia aerea ha lanciato oggi 4 dicembre la sua «nuova base» a Treviso, che aprirà il 30 marzo 2021, con 2 aeromobili basati, un investimento di 200 milioni di dollari, e 45 rotte – di cui 18 nuove – che collegheranno Treviso sia a livello nazionale, sia a livello internazionale con oltre 20 Paesi in tutta Europa. Si partirà con una promozione: biglietti da 24,99 euro per i viaggi da e per Treviso, Venezia e Verona, nel periodo che va da aprile a ottobre 2021, disponibili fino alla mezzanotte di lunedì 7 dicembre.

La nota compagnia offrirà un incremento della connettività con la regione Veneto attraverso i suoi 3 aeroporti di Venezia Marco Polo, Verona e Treviso, con 60 rotte in totale, che si presume possa portare oltre 3 milioni di clienti all’ anno e supportare oltre 2.000 posti di lavoro.

Ryanair, nuova base a Treviso per ripartire dopo la pandemia

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson ha dichiarato «Siamo lieti di lanciare la nostra 15a base italiana che rappresenta un investimento di $200 milioni all’aeroporto Ryanair di Treviso. Abbiamo una forte affiliazione con Treviso, dal momento che il primo volo di Ryanair per l’Italia nel 1998 era da Londra Stansted a Treviso».

«L’talia è uno dei mercati più grandi di Ryanair – ha aggiunto – vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica e la connettività regionale e internazionale in tutto il Paese. Le recenti notizie sulla disponibilità a breve dei vaccini sono incoraggianti e siamo lieti di continuare a sostenere la crescita della Regione Veneto nonostante le attuali sfide della pandemia Covid-19, ma dobbiamo iniziare adesso ad impostare la ripresa».

Il sindaco Conte:«Svolta anche per olimpiadi Milano-Cortina 2026»

Il Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi ha dichiarato «l’annuncio odierno di Ryanair conferma l’attenzione e l’impegno della compagnia aerea nei confronti del nostro territorio ed è ancor più significativo in questo perdurare di una crisi che ancora condiziona le nostre vite».

A cui hanno fatto eco le dichiarazioni del sindaco di Treviso, Mario Conte che ha aggiunto «questo è un giorno importantissimo per la Città di Treviso e anche per tutta la Marca che, grazie ai voli da e verso le grandi capitali internazionali, avrà la possibilità di creare nuovi collegamenti, collaborazioni e scambi in grado di preparare il “Canova” a quello che sarà l’evento sportivo più importante del decennio, le olimpiadi di Milano-Cortina 2026».

