Il Censis "boccia" la Dad: «Aumenta il gap d'apprendimento fra studenti»

Rapporto Censis, l’esperimento della DAD durante la pandemia sembra non aver funzionato adeguatamente. Secondo il 54/mo rapporto del Censis, infatti, per il 74,8% dei dirigenti la didattica a distanza ha ampliato il gap di apprendimento tra gli studenti. Il 95,9% è d’accordo, però, sul fatto che la Dad sia stata una sperimentazione utile per l’insegnamento.

Rapporto Censis, DAD: un’opportunità non sfruttata?

La pandemia ha costretto bambini e ragazzi a sperimentare la didattica online, avviando una nuova era dell’educazione. Un processo di digitalizzazione dell’insegnamento che per molti ha rappresentato un’opportunità per il futuro, un miglioramento da sviluppare nel tempo in quanto capace di abbattere le barriere create dal virus, permettendo il no stop del comparto scuola.

Molti concordano sull’utilità di questa nuova esperienza, un nuovo mondo che in ogni caso sta aumentando il bagaglio di studenti e docenti. Tuttavia, il nuovo rapporto del Censis ha dimostrato come questa opportunità non sia stata rilevata tale dai dirigenti del settore scolastico, aumentando, a detta loro, il gap di apprendimento tra studenti.

Il dubbio è che il sistema scolastico italiano non sia stato in grado di fornire strumenti e risposte adeguate a non abbassare il livello esperienziale della scuola in presenza, in un periodo così complicato come quello della pandemia.

Donazzan:«DAD, penalizzati gli studenti più fragili»

«Lo avevamo detto fin da subito che la didattica a distanza avrebbe acuito le distanze, in particolare per gli studenti più fragili, a cui il Governo non ha mai pensato come, ad esempio, i disabili e i bambini con certificazione. La scuola oggi in Italia è governata in maniera distante e sta facendo gli stessi danni della didattica a distanza».

Così Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione del Veneto commenta il dato emerso nel corso della presentazione del Rapporto Annuale Censis che ha certificato il flop della Didattica a Distanza.

