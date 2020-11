Confartigianato Veneto, Roberto Boschetto nuovo presidente

Il padovano Roberto Boschetto è il nuovo Presidente Confartigianato Imprese Veneto. Guiderà l’associazione sino a gennaio 2023 a chiusura naturale del mandato. Roberto Boschetto, già VicePresidente vicario, è stato eletto dall’Assemblea al vertice di Confartigianato Imprese Veneto nella serata del 19 novembre. Il nuovo Presidente prende il testimone del dimissionario Agostino Bonomo.

Confartigianato Veneto, un nuovo inizio

«E’ il momento di cambiare marcia: ora giochiamo in squadra, la nostra priorità sono le imprese» ha dichiarato dopo il risultato del voto, aggiungendo poi che«il nostro ruolo è rappresentare gli interessi, con sobrietà e rigore. Dobbiamo continuare a lavorare, avendo come base comune il Position Paper che racchiude le nostre posizioni e i nostri impegni per i prossimi anni. In questa ottica inserisco il ruolo attivo che vogliamo svolgere all’interno della cabina di regia regionale per affrontare la drammatica situazione dovuta alla pandemia. In questi anni la nostra regione ha dimostrato che la sfida della rappresentanza si può cogliere

Roberto Boschetto, chi è il nuovo presidente

Roberto Boschetto: cinquantanove anni, laureato in Architettura allo IUAV di Venezia e titolare della Boschetto & Boschetto, azienda operante nel settore edilizio, il neo presidente ha al suo attivo una lunga esperienza associativa. Dal 1996 al 2006 è stato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Padova.

Nel 2009 ha assunto la carica di Presidente provinciale, ruolo che ricopre tutt’ora, e dal 2016 ad oggi ha ricoperto la carica di Vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto. Boschetto, già componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2009 al 2019, è Presidente di Padova Promex, azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Padova, socio fondatore e consigliere della Fondazione Casa ai Colli e componente del Consiglio di amministrazione del GAL Patavino.

