Eduscopio 2020, a Padova e Treviso le migliori scuole del Veneto

Migliori scuole del Veneto: doppio successo per la provincia di Padova nel campo scientifico con l’E.Fermi di Padova e il Giovanni Battista Ferrari di Este a guidare la classifica rispettivamente dei licei scientifici indirizzo tradizionale e scienze applicate. Mentre il Giorgione di Castelfranco (TV) si conferma il miglior liceo classico della regione, per il linguistico la spunta il Giuseppe Berto di Mogliano Veneto (TV), per l’artistico il Liceo Artistico di Treviso e per il liceo delle scienze umane l’Angela Veronese di Montebelluna assicurando alla provincia trevigiana un primato in campo letterario. Sono i risultati, come ogni anno molto attesi, di Eduscopio, l’indagine di Fondazione Agnelli che mette in fila le migliori scuole d’Italia. Il sito è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.

Migliori scuole del Veneto, a Treviso i migliori istituti tecnici

Migliori scuole del Veneto: trevigiani sono anche i due migliori istituti tecnici: l’indirizzo economico se lo aggiudica il Vittorio Veneto Città della Vittoria e il tecnologico l’Arturo Martini di Castelfranco. Il nuovo indirizzo delle scienze umane, l’economico sociale, se lo aggiudica invece il Giovanni Battista Quadri di Vicenza.

L’analisi delle performance dei vari istituti scolastici, la classifica di Eduscopio, è ormai un appuntamento tradizionale. Si basa sui risultati ottenuti nel primo anno di università da chi è stato matricola nel 2015, 2016 e 2017 e quindi, nella stagione precedente, studente del rispettivo classico, scientifico, linguistico, artistico.