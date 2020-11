Eduscopio 2020: le migliori scuole di Verona e provincia

Guarino Veronese di San Bonifacio, Galileo Galilei di Verona, Enrico Medi di Villafranca Veronese questo è il podio delle tre migliori scuole di Verona e provincia secondo la classifica Edoscopio. Sono i licei scientifici a dominare la classifica, segnando un netto predominio nella provincia scaligera.

Sono i risultati, come ogni anno molto attesi, di Eduscopio, l’indagine di Fondazione Agnelli che mette in fila le migliori scuole d’Italia. Il sito è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.

La graduatoria è stata stilata seguendo i risultati dell’indice FGA, una media dei voti e degli esami superati dagli universitari ex studenti nelle varie scuole degli ultimi anni.

ECCO LE MIGLIORI SCUOLE DEL VENETO

Ecco riportata la classifica dei dieci migliori indirizzi della provincia di Verona abbinati al loro indice:

Guarino Veronese di San Bonifacio indirizzo scientifico scienze applicate 92.8 Galileo Galilei di Verona indirizzo scientifico scienze applicate 88.5 Enrico Medi di Villafranca Veronese indirizzo scientifico tradizionale 88.3 Angelo Messadaglia di Verona indirizzo scientifico tradizionale 85 Copernico-Pascoli indirizzo scientifico scienze applicate 84.4 Scipione Maffei di Verona liceo classico 83.7 Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano 83.3 Carlo Anti di Villafranca Veronese indirizzo scientifico scienze applicate 80.3 Girolamo Fracastoro di Verona indirizzo scientifico tradizionale 79.8 Angelo Messadaglia di Verona indirizzo scientifico scienze applicate 75.2

Le migliori scuole di Verona, ecco gli altri istituti

Il liceo linguistico con l’indice più alto è il Galileo Galilei di Verona indirizzo linguistico (78.6), mentre nel campo delle scienze umane sia nell’indirizzo classico che in quello economico sociale la spunta l’Enrico Medi di Villafranca Veronese (rispettivamente 75.2 e 81.9, tra i migliori punteggi regionali). Tra gli istituti tecnici, invece, il Calabrese Levi di San Pietro in Cariano si aggiudica l’indirizzo economico (69.4) e il Cangrande della Scala di Verona l’indirizzo tecnologico (71.5).

L’analisi delle performance dei vari istituti scolastici, la classifica di Eduscopio, è ormai un appuntamento tradizionale. Si basa sui risultati ottenuti nel primo anno di università da chi è stato matricola nel 2015, 2016 e 2017 e quindi, nella stagione precedente, studente del rispettivo classico, scientifico, linguistico, artistico.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE