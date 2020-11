Eduscopio 2020: le migliori scuole di Rovigo e provincia

Pietro Paleocapa di Rovigo, Celio-Roccati di Rovigo, Bocchi-Galilei di Adria questo è il podio delle tre migliori scuole di Rovigo e provincia secondo la classifica Edoscopio. Graduatoria equlibrata che vede licei classici e scientifici nelle prime posizioni e diversi istituti tecnici nella seconda parte della classifica.

Sono i risultati, come ogni anno molto attesi, di Eduscopio, l’indagine di Fondazione Agnelli che mette in fila le migliori scuole d’Italia. Il sito è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.

ECCO LE MIGLIORI SCUOLE DEL VENETO

La graduatoria è stata stilata seguendo i risultati dell’indice FGA, una media dei voti e degli esami superati dagli universitari ex studenti nelle varie scuole degli ultimi anni.

Ecco riportata la classifica dei nove migliori indirizzi della provincia di Rovigo abbinati al loro indice:

Pietro Paleocapa di Rovigo indirizzo scientifico tradizionale 85.8 Celio-Roccati di Rovigo liceo classico 79 Bocchi-Galilei di Adria indirizzo scientifico tradizionale 76.1 Primo Levi di Badia Polesine indirizzo scientifico scienze applicate Viola-Marchesini di Rovigo istituto tecnico tecnologico 68.8 Maddalena-Viola di Adria istituto tecnico economico 58.9 Munerati di Rovigo istituto tecnico tecnologico 55.5 Amos Bernini di Rovigo istituto tecnico tecnologico 54.8 Edmondo De Amicis di Rovigo istituto tecnico economico 54.4

Le migliori scuole di Rovigo, ecco gli altri istituti

Il miglior indice tra i linguistici se lo aggiudica l’indirizzo linguistico del Bocchi-Galilei di Adria (74.2), mentre tra i licei delle scienze umane i migliori risultati nell’indirizzo classico gli ottiene il Celio-Roccati (67) e nell’indirizzo economico sociale il Primo Levi di Badia Polesine (57.3).

L’analisi delle performance dei vari istituti scolastici, la classifica di Eduscopio, è ormai un appuntamento tradizionale. Si basa sui risultati ottenuti nel primo anno di università da chi è stato matricola nel 2015, 2016 e 2017 e quindi, nella stagione precedente, studente del rispettivo classico, scientifico, linguistico, artistico.