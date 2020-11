Benetton, Laghi nuovo presidente di Edizione

Enrico Laghi sarà il nuovo presidente della società Edizione, la cassaforte della famiglia Benetton. Il nuovo presedente prende il posto di Gianni Mion, manager storico dei Benetton che era stato confermato a luglio presidente, senza poteri esecutivi, in attesa di trovare un nuovo a.d.

Benetton, Laghi nuovo presidente, le motivazioni

Gli imprenditori di Ponzano Veneto, che attraverso Edizione controllano Atlantia e quindi Autostrade per l’Italia, hanno deciso di nominare una figura di garanzia, ben introdotta e gradita al governo come presidente della Holding: il professor Laghi.

La decisione, annunciata nella serata del 22 novembre, ha l’obiettivo di facilitare la soluzione del dossier Aspi (controllata da Atlantia) che ha davanti la scadenza del 30 novembre per la nuova offerta da parte di Cdp insieme ai fondi Macquarie e Blackstone.

“Si tratta di una scelta di chiara matrice tecnica, a favore di un professionista con uno spiccato approccio istituzionale, che gode della piena fiducia di tutti i componenti della famiglia e del consiglio di amministrazione”, chiarisce Edizione, spiegando che la nomina Laghi consentirà anche di traghettare la società verso la “futura individuazione di una figura manageriale che possa accompagnare la società in un cammino di lungo periodo”.

Benetton, i compiti di Laghi

Laghi, la cui nomina ad amministratore e presidente del cda verrà formalizzata dall’assemblea entro il 30 novembre, avrà il mandato specifico di “supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale”.

Gli saranno attribuite deleghe in materia di “supervisione e coordinamento strategico” dei principali progetti e dossier della società; del processo funzionale al percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale; dei rapporti fra la società e le sue controllate o collegate nonché dei rapporti esterni della società; delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna.

