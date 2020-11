Coprifuoco, ecco l'autocertificazione da scaricare per chi deve uscire di casa

Torna l’autocertificazione. Il modello che era diventato in alcuni casi un incubo, ora servirà di nuovo. L’autocertificazione per potersi muovere durante il periodo di lockdown a fasce in Italia (il Veneto è zona gialla, con meno restrizioni, leggi l’articolo che racconta quali sono) torna a servire sostanzialmente per due motivi.

Per le regioni zona rossa, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, servirà averla con sé e mostrarla per girare in qualsiasi momento della giornata. Le motivazioni sono esigenze di lavoro, salute e necessità. Quest’ultima è la categoria più ampia, che tiene dentro, per fare un esempio, anche la visita a genitori anziani per loro bisogni urgenti.

Autocertificazione, ecco il modulo

In Veneto e nelle altre Regioni, siano zona arancione o gialla, l’autocertificazione è comunque fondamentale: servirà per chi si deve muovere nel periodo che va dalle 10 di sera alle 5 di mattina, ovvero il coprifuoco previsto su tutto il territorio nazionale. Anche in questo frangente i motivi per i quali si può uscire rimangono gli stessi: lavoro, salute o necessità veramente urgenti. Starà poi alle forze dell’ordine controllare l’effettiva urgenza di tali necessità, e l’0biettivo è operare a maglie abbastanza larghe, senza vessare il cittadino.

Ecco il testo da scaricare con il modulo.

