Hangar Design Group vince il Compasso d'Oro con uno spazzolino

Lo studio di design Hangar Design Group conquista una Menzione d’Onore al Premio Compasso d’Oro nel segno del “buon design” per un oggetto dall’uso quotidiano. Lo studio di Mogliano Veneto è stato insignito della Menzione d’Onore per “Piuma”, progetto di spazzolino disegnato per Piuma Care. La ricerca del “buon design” – essenziale, utile, durevole, sostenibile – è sempre stata nel DNA di Hangar Design Group, lo studio di design e comunicazione attivo da quarant’anni nella sede di Mogliano Veneto e da tempo radicato anche a Milano, in USA e in Cina, con una società controllata a Shanghai.

Affermatosi come realtà multidisciplinare già alla fine degli anni ’90, Hangar Design Group costituisce una delle agenzie creative più dinamiche nel panorama internazionale, che ha già riscosso numerosi riconoscimenti significativi come lo stesso Premio Compasso d’Oro nel 2011 grazie al progetto di un’innovativa casa mobile.

Hangar Design Group, la vittoria con un oggetto di uso comune

«Questa volta ci siamo voluti cimentare con un oggetto di uso comune come lo spazzolino da denti, cercando di nobilitarne l’estetica e al tempo stesso di ottimizzarne la funzionalità compiendo uno studio su materiali, ergonomia, dimensioni ed efficacia di utilizzo» – afferma Alberto Bovo, fondatore e presidente dello studio. «Inoltre è completamente riciclabile, grazie all’expertise dell’azienda Piuma Care con cui abbiamo collaborato e che lo ha reso particolarmente innovativo anche per la scelta dei materiali performanti e tecnologici».

La Menzione d’Onore cade nel quarantesimo anno di attività di Hangar Design Group, che solo a Mogliano Veneto impiega oltre una trentina tra dipendenti e collaboratori. «Siamo una realtà sempre in movimento, ormai saldamente ancorata tra il Veneto, Milano e la Cina, con la nostra sede a Shanghai – continua Bovo. Muoverci tra settori diversi, in mercati diversi, ci ha permesso di affrontare con relativo ottimismo questa difficilissima fase economica. In questo senso, aver sempre puntato alla qualità dei progetti, mantenendo una coerenza di stile e di metodo, si dimostra l’unica leva per continuare a ottenere risultati anche in un contesto di grande incertezza e di instabilità come quello attuale. Un riconoscimento come questo incoraggia noi e i nostri giovani talenti a continuare a investire in qualità e conoscenza per superare con coraggio e perseveranza questa fase. Anche questo, in fin dei conti, è buon design».