Glass1989, per l'azienda di Oderzo commessa in Asia

In una situazione economica particolare, Glass1989, azienda di Oderzo tra i principali player internazionali nel mercato del wellness e del bath&shower, e simbolo dell’eccellenza del “made in Italy” nel mondo, annuncia, nella fase post lockdown, risultati e ordinativi al di sopra delle aspettative e una nuova importante commessa in Asia.

Grazie all’ampia offerta di prodotti e soluzioni per l’home wellness, che trasformano, ad esempio, l’ambiente domestico in un luogo di benessere da vivere a 360 gradi, in maniera intima, sana e in totale sicurezza, l’Azienda ha stretto importanti partnership commerciali per lo sviluppo nei mercati asiatici e, in particolare in Mongolia.

Glass1989, il progetto in Asia

Il progetto River Garden nella capitale Ulan Bator, vincitore dell’Asia Pacific Property Award, si sviluppa su un terreno di 5 ettari lungo le rive del fiume Tuul, in prossimità delle pendici del monte Bogd Khan e comprende 15 edifici di forma ovale di 15 con oltre 360 appartamenti dove lusso e design si integrano con le più avanzate tecnologie domotiche e di risparmio energetico. Grazie ad una capacità tecnica e produttiva all’avanguardia, Glass1989 sta completando la seconda tranche di fornitura di un cospicuo lotto di vasche idromassaggio, piatti, box doccia e saune per rendere unici e fortemente distintivi gli spazi bagno e wellness di oltre 60 luxury apartments all’interno del complesso residenziale.

Per Stefano Boccalon – General Manager dell’Azienda e Presidente del Gruppo Synergia – «Glass1989 si conferma una realtà che guarda al futuro con slancio positivo, per fornire al mercato non solo risposte rapide ed efficaci, ma soluzioni di alta qualità per le realizzazioni di elevato pregio».