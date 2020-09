Bonus bancomat, 300 euro l'anno per chi paga in via elettronica

Bonus bancomat: restituzione fino al 10% di quanto speso in un anno, con un massimale di tremila euro. In pratica, 300 euro che potrebbero tornare nelle tasche del cittadino che li ha spesi. Senza far niente: a patto che si paghi con carta di credito o bancomat. Del bonus bancomat si è parlato più volte nel corso degli ultimi mesi. Ma ora pare proprio che il Governo lo voglia mettere nero su bianco, a partire dal primo dicembre 2020.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre l’evasione fiscale nel nostro Paese. Che ammonta, secondo gli ultimi calcoli, a 109 miliardi di euro. Una cifra che se incassata anche solo in parte rappresenterebbe un toccasana essenziale per cittadini e imprese. Il meccanismo infatti è vizioso: ci si lamenta spesso, e anche a ragione in alcuni casi, di tassazioni troppo elevate. Non pagandole, però, si mette in difficoltà lo Stato nell’erogazione dei servizi essenziali. E l’erario quindi sarà costretto – ragionamento molto in sintesi ma chiaro – ad aumentare o inventare nuove tasse. Questo è il problema dell’evasione: la furbizia di alcuni viene regolarmente pagata dall’esborso di tanti.

Bonus bancomat, come funzionerà

Si sta pensando a due paletti per il bonus bancomat: soglia di spesa come detta massima fino a 3000 euro l’anno, per poterne così ricevere indietro 300, e un numero di operazioni minimo da fare. Numero ancora da fissare: anche in questo caso l’obiettivo è chiaro, ovvero incentivare anche piccoli acquisti fatti con bancomat o carta di credito. Non basterà quindi un solo grande acquisto per avere il bonus bancomat, ma di fatto bisogna dimostrare di avere una certa consuetudine con il pagamento elettronico.

Il Governo sta mettendo a punto pure un credito d’imposta relativo alle commissioni pagate dai piccoli esercenti, a partire dal primo luglio 2020. Allo stesso modo si stanno delineando detrazioni fiscali per le prestazioni pagate con carte e l’esenzione fiscale per chi usa i buoni pasto elettronici.