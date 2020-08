Vaccino Coronavirus Veneto, via ai test. Ma sarà pronto (forse) solo a fine 2021

Vaccino Coronavirus Veneto: potrebbe essere il regalo di Natale. Il problema è che sarebbe quello del 2021. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L’annuncio è stato dato con una certa importanza: c’era Luca Zaia, governatore della Regione, e c’erano i rappresentanti dell’Università di Verona, capofila nei test, con il rettore Pier Francesco Nocini in testa. Perché proprio da Verona, dove c’è il Centro ricerche scientifiche (che è molto quotato) partirà la sperimentazione del Vaccino Coronavirus Veneto, su 70 volontari. Venti di questi sono romani: a collaborare al progetto, infatti, è il centro medico Spallanzani della capitale. Ed è romana anche la genesi: il vaccino è stato messo a punto dalla società biotecnologica ReiThera.

Vaccino Coronavirus Veneto, ecco perché Verona

C’è un gioiello nel cuore del capoluogo scaligero: il centro ricerche scientifiche. «Ed è questo il motivo della scelta caduta su Verona – ricorda Nocini -. Disponiamo infatti di un centro specializzato: 800 metri quadrati dove lavoran 15 medici che, in collaborazione con l’università, lavora su più fronti. Ad oggi, i vaccini testati nel mondo sono 25, cinque dei quali in fase 3, ovvero somministrati a una vasta coorte di pazienti».

Ma c’è anche il bicchiere mezzo vuoto: la sperimentazione del vaccino Coronavirus Veneto comincia ora la fase uno: si punta ad avere le prime risposte entro marzo 2021. Per finire poi le restanti fasi di sperimentazione ci vorranno altri mesi. Ecco perché realisticamente il vaccino Coronavirus Veneto avrà il via libera, se tutto andrà bene, alla fine del 2021. Quando, fra l’altro, l’Italia potrebbe già avere massicce dosi di vaccino, visto che abbiamo prenotato milioni di fialette di un vaccino già in fase 2 di sperimentazione in Inghilterra. L’augurio quindi è che il vaccino arrivi, magari prima della fine del 2021.

