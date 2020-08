Trasporti scuola, capienza dimezzata: a rischio l'intero servizio

Trasporti scuola, ecco il nuovo nodo che preoccupa le Regioni (e non solo). Martedì 25 agosto c’è stato un nuovo vertice fra il Governo e i governatori delle Regioni (raggruppati in una Conferenza che vede come presidente Stefano Bonaccini dell’Emilia-Romagna). Riunione che si è conclusa, però, con una nulla di fatto. Rimangono infatti distanze fra la posizione del comitato tecnico scientifico (Cts) e i governatori. Il perché si può sintetizzare così: gli scienziati fanno il loro lavoro, danno disposizioni spesso molto cautelative, per evitare la ripresa dalla pandemia, e sta poi ai vari presidenti di Regione trovare il modo per applicarle senza far saltare il banco.

Trasporti scuola, capienza troppo limitata

Ed è così che si è palesato il problema trasporti scuola. In fondo l’unione di due grandi preoccupazioni: la riapertura delle scuole, fissata al 14 settembre, e le regole per i trasporti, visto che molti bimbi e ragazzi utilizzano l’autobus per arrivarci. Il Cts ha stabilito un metro di distanziamento fra passeggeri, ed è questo il nodo: così si ridurrebbe mediamente al 50% (dove va bene al 60%) la capienza degli autobus urbani ed extraurbani. Una capienza troppo limitata: come ha sottolineato Bonaccini, non si potrebbe far funzionare un servizio pubblico degno di questo nome. Da qui nasce la “lotta al limite”: senza una capienza maggiore, il rischio è di vedere moltissimi utenti impossibilitati a raggiungere le classi.

Mascherina in classe?

C’è poi, oltre ai trasporti scuola, il nodo della gestione stessa degli eventuali contagi in classe. Ci sono le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, ma in questo caso le Regioni avanzano in ordine sparso. In particolare, come vi avevamo raccontato, l’obbligo di mascherina in classe sopra i sei anni non convince. E su questo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, è fra i più grandi oppositori. Nei prossimi giorni si susseguiranno riunioni sul tema, perché il tempo stringe: il 14 settembre è dietro l’angolo.

