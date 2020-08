Sport Veneto, via libera ai tifosi (distanziati) in allenamenti e gare locali

Sport veneto, scatta il mini-via libera al pubblico per allenamenti e gare purché non svolti da professionisti. A stabilirlo è la nuova ordinanza regionale in vigore dal 14 agosto al 6 settembre 2020. Nel testo si legge che «è consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata».

Sport veneto, ecco gli eventi aperti ai tifosi

Non tutti gli eventi sportivi però possono aprire ai tifosi. Restano escluse le competizioni di livello nazionale e internazionale in cui si misurano squadre e atleti iscritti alle federazioni sportive. L’ordinanza stabilisce inoltre dei limiti alla presenza del pubblico: si applicano le stesse prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo.

Tra queste prescrizioni ci sono il «distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. È vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti»