Finte assunzioni o aziende fantasma: furbetti della Cig, 13 segnalazioni in Veneto

Oltre tremila aziende in tutta Italia, per la precisione 3075, delle quali 13 (per fortuna un numero fra i più bassi) in Veneto: sono i furbetti della Cig, ovvero imprese che hanno sfruttato indebitamente la cassa integrazione prevista per l’emergenza Covid-19. Ora le aziende sono sotto il mirino dell’Inps, come rivela il sito Huffington Post. Fra gli imprenditori furbetti della Cig ci sarebbero varie tipologie di truffa, come assunzioni fittizie fatte risultare prima dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia, in modo da avere diritto a più ore di cassa integrazione, arrivando anche a vere e proprie imprese costituite retroattivamente ad hoc solo per poter ottenere gli sgravi.

Furbetti della Cig, la classifica delle Regioni

Ma ecco il dettaglio sul numero di aziende sospettate di avere al proprio interno dei veri e propri furbetti della Cig:

Campania, 642

Lazio, 556

Sicilia, 465

Lombardia, 377

Emilia Romagna, 238

Puglia, 158

Toscana 139

Calabria 119

Umbria 85

Trentino Alto Adige 69 (42 Bolzano, 27 Trento)

Abruzzo 56

Sardegna 55

Piemonte 22

Friuli Venezia Giulia 20

Marche 19

Liguria 15

Veneto 13

Molise 8

Valle d’Aosta 1

Come si può vedere, il Veneto (ed è un buon segnale) è fra le regioni con meno casi segnalati. E in generale il fenomeno sembra riguardare più i territori del centro e sud Italia.

