Asili nido e scuole infanzia, la Regione Veneto fissa i paletti per la ripartenza prevista al 1° settembre 2020. Prima notizia: niente mascherina per i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni – in coerenza con le linee guida nazionali – e obbligo invece per gli operatori. Seconda notizia: non cambia il rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria, ovvero per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre per le scuole dell’infanzia 1 a 29.

Lo prevede l’ordinanza firmata il 13 agosto dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, che ha un corposo allegato che contiene proprio le linee guida per i servizi educativi fino ai 6 anni di età. In cui si prevedono una serie di precauzioni in linea con le decisioni nazionali, tra cui l’accompagnamento a scuola da parte di un solo genitore o altro adulto, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile indipendenti uno dall’altro, l’utilizzo quando possibile degli spazi all’aperto.

Le linee guida sono il frutto di un confronto avvenuto a un tavolo regionale a cui hanno preso parte Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei. La gestione di casi sospetti o confermati di Covid-19, nel contesto dei servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.

