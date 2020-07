Scuola Veneto, problema di dimensioni: doppi turni e lezioni online inevitabili

L’obiettivo è quello di tornare in classe «per davvero». Ma come sarà la scuola Veneto da settembre? Una partita ancora tutta da giocare, sul filo dei doppi turni e delle lezioni online. Mentre stanno per essere presentate le linee guida definitive del manuale scuola Veneto (ve ne daremo conto integralmente) si possono fare già alcune riflessioni. In Veneto il 74% delle classi ha dimensioni superiori ai 50 metri quadrati. A dirlo, parlando di scuola Veneto, è Carmela Palumbo, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. E proprio 50 metri è il limite minimo consentito dal comitato scientifico del Governo. Ma la notizia non è così buona, soprattutto se si pensa alle superiori: le dimensioni delle classi infatti consentirebbero la presenza di 16-17 studenti, non di più. E per direttiva dello stesso Stato, almeno che non si cambi, le classi dovrebbero essere costituite da almeno 27 alunni, per le superiori. E per gli studenti sono previsti tamponi a sorpresa (leggi qua come funzionerà)

Scuola Veneto, ipotesi doppio turno

I numeri dunque non tornano. Per questo motivo, e sottolineiamo soprattutto per le superiori, è che arrivino doppi turni: metà studenti in classe, metà davanti al pc, con lezioni di 45 minuti e non più di un’ora. I due gruppi si alterneranno: una settimana o un giorno in classe l’uno, la settimana o il giorno dopo in classe l’altro. La situazione è più facile per scuole dell’infanzia e delle elementari, dove si potranno sfruttare più spazi, mense comprese. In questo caso si punta a fare attività laboratoriali per dividere in presenza le classi troppo affollate. Ovvero, mentre metà ragazzi rimangono in classe, l’altra metà fa attività diverse, ma sempre a scuola.

ECCO CHI DEVE FARE LA QUARANTENA OBBLIGATORIA

L’obiettivo è chiaro: utilizzare le scuole, e non altre strutture se non contigue. E rimane da capire se la mascherina sarà obbligatoria o meno, ma l’indicazione è già chiara: la linea scelta sarà mascherina obbligatoria solo per entrata, uscita e spostamenti. In classe si potrà non indossarla.

LE REGOLE PER AFFITTARE UNA CASA PER LA VACANZA IN SICUREZZA