San Marco e H-Farm insieme: nasce il marketplace delle pitture

Nasce a Marcon il primo marketplace pitture italiano. Negli ultimi anni la modalità di acquisto di beni e servizi si è evoluta verso un utilizzo più maturo delle piattaforme digitali che hanno cambiato le abitudini dei consumatori e il loro rapporto con gli acquisti online. Nel nuovo sito internet San Marco, marchio leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia, lancia il primo Marketplace nazionale interamente dedicato al mondo delle pitture. Il progetto, realizzato in collaborazione con H-FARM, piattaforma che supporta la trasformazione delle aziende in un’ottica digitale, assicura un’avventura inedita in cui il consumatore finale diventa protagonista assoluto e la scelta del colore e dei prodotti si trasforma in un momento coinvolgente ed emozionale.

Marketplace pitture, vetrina per i rivenditori

Ma i veri attori del nuovo canale di vendita marketplace pitture sono i rivenditori che possono sfruttare la piattaforma come vetrina per i prodotti disponibili in negozio e, coinvolti direttamente dal sistema, ultimare il processo di vendita senza alcuna spesa di intermediazione. Dopo aver ricevuto l’ordine, il rivenditore dovrà occuparsi solamente della preparazione del prodotto richiesto; infatti, San Marco, per agevolare e semplificare al massimo l’attività dei partner, assicura un’assistenza completa sulle spedizioni che verranno gestite direttamente dal sistema in base alla tipologia di merce e alla destinazione, garantendo, inoltre, la totale sicurezza sulle transazioni di pagamento elettronico tramite l’uso di PayPal o Afone Paiement.

«Questa nuova piattaforma rappresenta un cambiamento epocale che va incontro alle richieste dei professionisti ma anche dei privati, che possono finalmente avvicinarsi al mondo del colore attraverso un processo di scelta emozionale – spiega Roberta Vecci, International Marketing Director San Marco Group -. Il Marketplace San Marco, primo nel settore, non andrà a sostituire i negozi tradizionali, dove il cliente potrà contare sempre sui consigli e la professionalità dei rivenditori, ma grazie alla nuova esperienza interattiva cambierà il modo di scegliere il colore e renderà il consumatore più consapevole e soddisfatto dell’acquisto».

«Aprire una comunicazione diretta con i propri clienti coinvolgendo nel dialogo la rete dei rivenditori è una sfida di grande attualità per le aziende – aggiunge Fabio Carraro, Head of Enabling Solutions di H-FARM -. L’e-commerce di San Marco è una piattaforma di nuova generazione con un approccio veramente innovativo che ridisegna i processi di vendita offrendo al consumatore un’esperienza di acquisto e conoscenza del prodotto fluida e familiare. Un modo nuovo di creare valore allo stesso tempo per il Brand, i punti vendita e per noi clienti».

Caratterizzato da un layout grafico totalmente rinnovato, intuitivo e minimalista, il nuovo sito San Marco si rivolge principalmente al consumatore finale ed è articolato nelle sezioni – Ambienti, Colori, Prodotti, Decorativi, News. All’interno della prima sezione si hanno a disposizione sei stili di arredo – minimal, urbano, moderno, classico, contemporaneo o naturale – e 12 stanze. L’utente può aggiungere i prodotti selezionati direttamente al carrello virtuale e completare l’acquisto con pochi e semplici passaggi: la piattaforma del MarketPlace consente di selezionare la consegna presso il proprio domicilio oppure il ritiro presso il negozio rivenditore prescelto (lo Store Locator suggerisce in autonomia il punto vendita più vicino all’utente). Per proteggere i clienti da eventuali rincari non giustificati e, allo stesso tempo, impedire una sleale concorrenza tra i partner affiliati, i prezzi di tutti gli articoli sono fissati da San Marco.