Veneto, ecco il tampone veloce: risultato in 5 minuti

Un test rapido che segnala la positività al Coronavirus in poco più di 5 minuti: il tampone veloce. Lo ha illustrato Roberto Rigoli, primario di microbiologia a Treviso, nel corso del tradizionale punto informativo del governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia. Un tampone veloce e dal costo contenuto, 12 euro, che è stato testato su mille persone, sbagliando solo in un caso. Ovviamente si tratta di un tampone veloce che va poi confermato da un test normale, ma si tratta comunque di un’ottima soluzione per identificare subito gli eventuali positivi. Per esempio una persona positiva al tampone veloce sarebbe già messa in isolamento fiduciario, senza dover aspettare quel giorno o paio di giorni del test normale. Giornate, che come visto per il caso dell’imprenditore vicentino tornato positivo dalla Serbia (leggi qua la vicenda), possono rivelarsi cruciali.

Tampone veloce, basso errore

«Si tratta di un tampone veloce molto flessibile, viene dalla Corea. L’errore – confrontato con il tampone tradizionale – è stato di uno su mille, e con questo tampone possiamo andare a 100 all’ora, ora ci stiamo muovendo presso il Ministero della Sanità per la sua validazione», ha detto Zaia.

LE REGOLE PER AFFITTARE UNA CASA PER LA VACANZA IN SICUREZZA

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Covid free come regione, ma molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie:

Nel frattempo il Veneto ha superato quota un milione di tamponi effettuati. Sono stati trovati 4 nuovi positivi rispetto al dato di domenica e quindi sale a quota 19.401 il totale. Ci sono poi 144 ricoverati (+2 rispetto a prima), 9 in terapia intensiva, un dato uguale a quello del giorno precedente, per un totale di 2.039 vittime.