Arriva da Vicenza il packaging «green»: con materiali riciclati l'ambiente respira

È sempre più sostenibile il packaging in plastica – materiale riscoperto come essenziale per garantire la salubrità dei materiali e degli alimenti in tempi di Covid-19 – ed è anche sempre più facile per il consumatore finale, nonché per le amministrazioni pubbliche e per le aziende, riconoscere quale plastica si stia comprando e quale sia l’impatto sull’ambiente. È infatti in produzione, da parte dell’azienda vicentina Crocco, un packaging in plastica con oltre la metà di materia derivante da riciclo, fino ad arrivare al 60% (l’Unione Europea ha posto come obiettivo per il 2030 di riciclare il 55% degli imballaggi in plastica).

Lo speciale packaging ha ottenuto la certificazione di conformità per l’utilizzo del marchio Plastica Seconda Vita per film termoretraibili, neutri o stampati (utilizzati, ad esempio per l’imballaggio delle bottiglie), che possono quindi contenere fino al 60% di plastica riciclata proveniente da post consumo oppure dal 30% fino al 60% di plastica riciclata proveniente da Mix Eco, ovvero una miscela di scarto industriale e post consumo.

«Questa nuova soluzione – spiega Renato Zelcher, AD di Crocco – presenta diversi impatti positivi. Il primo, evidentemente, è verso l’ambiente perché il riciclo significa che si utilizza un materiale, o almeno una sua buona parte, più volte anziché una e questo comporta anche un’automatica riduzione della CO 2 immessa nell’atmosfera. Il secondo è che per chi utilizza il nostro packaging perché può comunicare al proprio cliente finale l’abbassamento del proprio impatto, senza contare che un packaging riciclato contribuisce a raggiungere, anche per il nostro cliente, i propri obiettivi di sostenibilità». Il packaging da Plastica Seconda Vita sarà in grado di garantire all’acquirente, sia essa impresa, PA o consumatore finale, il rispetto del regolamento dell’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo e l’utilizzo di materiale riciclato con relativa rintracciabilità. Il tutto certificato da un ente terzo, SGS Italia, che prevede, come da regolamento, una sorveglianza continua della correttezza del processo.

