Volo Venezia Parigi, si ricomincia. Collegamenti anche per Amsterdam

Volo Venezia Parigi e volo Venezia Amsterdam, si ricomincia. Il Gruppo Air France-KLM è il primo gruppo aereo internazionale a riattivare i voli da Venezia. A partire dal 1° giugno riprenderà gradualmente i collegamenti e, entro la fine del mese, collegherà tutti i giorni l’aeroporto Marco Polo sia a Parigi Charles de Gaulles che ad Amsterdam Schiphol.

«Ritornare a volare a Venezia è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della città lagunare e di tutto il Veneto per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica» dichiara Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

«La riattivazione dei voli su Amsterdam e Parigi da parte del Gruppo Air France-KLM è di particolare rilevanza perché segna per l’aeroporto di Venezia il riavvio del traffico internazionale su due importanti hub europei e apre il nostro territorio all’accoglienza di ritrovati flussi di visitatori» afferma Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE.

Volo Venezia Amsterdam e volo Venezia Parigi

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno

Per volo Venezia Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno:

2 voli la prima settimana di giugno

3 voli la seconda settimana di giugno

5 voli la terza settimana di giugno

7 voli la quarta settimana di giugno

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-KLM.

Misure sanitarie adottate per volo Venezia Parigi e Venezia Amsterdam:

Mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell’aria costituito da filtri anti particolato HEPA, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici.

Consulta tutte le misure sanitarie adottate da Air France: https://www.airfrance.it/IT/it/local/page_flottante/information/coronavirus.htm

Consulta tutte le misure sanitarie adottate da KLM: https://experience.klm.com/IT_IT

Principali novità per i possessori di tessere Flying Blue:

Per tutti i soci Flying Blue lo status Elite sarà mantenuto fino a febbraio 2021

Per i soci Explorer la scadenza delle Miglia è stata posticipata al 31 dicembre 2020. Per i soci Elite le Miglia non scadono mai

Tutte le novità e i dettagli su https://www.flyingblue.com/en/news/coronavirus-updates