Dati coronavirus Veneto, si allontana il contagio zero. Zaia: «Troppa movida, pronti a richiudere»

Attaccati ai dati coronavirus Veneto, come fossero una spada di Damocle. La riapertura Veneto oscilla infatti fra buone notizie e minacce. Cominciamo con quelle buone: se continuerà a scendere il tasso di contagi dal due giugno la mascherina non sarà più obbligatoria. Ecco l’articolo nel quale vi raccontiamo la decisione del Governatore Luca Zaia. Ma proprio da Zaia stesso arriva anche una cattiva notizia. «Ho visto e mi sono state segnalate troppe scene di movida a cielo aperto ieri, lunedì, nel giorno di riapertura di bar e ristoranti – ha detto -. Non nego che sto seguendo la riapertura con ansia: se i contagi dovessero risalire, siamo pronti a chiudere tutto di nuovo».

Va specificato che si parla di un aumento nel caso abbastanza pesante: lo stesso Zaia ha più volte dichiarato che dalla riapertura ci si può aspettare anche qualche caso in più di contagio. La cosa fondamentale, però, è tenere liberi gli ospedali. Evitando crescano i casi in terapia intensiva e i ricoveri. Un’altra buona notizia (e molto letta) è quella dell’ecobonus al 110%, che permetterà molti lavori gratis in casa (ECCO QUALI).

Dati coronavirus Veneto, contagio zero a giugno

Non c’è da allarmarsi, ma va riportato: per quanto riguarda i dati coronavirus Veneto l’osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni ha spostato la data di contagio zero per il Veneto, e per tutte le altre regioni. Da noi si passa dal 15 maggio al 9 giugno. Perché non c’è da preoccuparsi? Perché il primo dato era stato calcolato in fase di completo lockdown. Chiaro, quindi, che senza riaperture il contagio si sarebbe azzerato più velocemente. Ma anche il 9 giugno non è una data malvagia, anzi. Ora però rimane da capire come la troppa movida e qualche comportamento sconsiderato potrebbero influenzare la curva di contagi. Da qui ad una decina di giorni, si saprà la sorte del Veneto.