Cosa apre Veneto (e come). Dai bar alle spiagge, dalle palestre ai negozi. Ma occhio alla multe

Cosa apre Veneto? Quali sono aperture Veneto? Due domande che trovano finalmente risposta. Un elenco composito, quello che riguarda le aperture Veneto da lunedì 18 maggio. Ristorazionti e attività turistiche, anche la spiaggia, hotel e parrucchieri ed estetisti, commercio al dettaglio, ovvero negozi e mercati, fiere su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine e palestre, attività di manutenzione del verde, musei archivi e biblioteche, campeggi, impianti sportivi, impianti a fune e rifugi alpini. In pratica tutto, tranne i centri estivi (leggi qua, aprendolo in una pagina nuova, l'ipotesi di aprire entro il 3 giugno).

TUTTE LE REGOLE, POSTO PER POSTO: LE LINEE_GUIDA_RIAPERTURA_VENETO.

Cosa apre Veneto, la regola del metro

Quale sarà la regola principale per aperture Veneto? «La distanza di un metro, così com’è nelle fabbriche – spera il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia -. E poi la mascherina: da noi è obbligatoria. Mi arrivano troppe foto di persone che non usano la mascherina: per loro saranno previste multe dai 400 ai 3000 mila euro». I numeri sono buoni, calano contagi e ricoveri, ma bisogna fare in modo di mantenerli. Anche perché dal 3 giugno è prevista la riapertura degli spostamenti da regione a regione. Non solo: bisogna capire come, ma sarà possibile anche muoversi fra Stati. Sempre in base alle regole previste dallo Stato verso il quale ci si vuole muovere. Un po’ come fatto dall’Alto Adige.

Aperture Veneto, le regole

Un metro di distanza, due per le palestre. Dieci metri quadri per ogni ombrellone, quindi spiagge che perderanno poco, secondo le prime stime il 20% dei posti. Cosa apre Veneto? Al momento quasi tutto: dal 15 giugno, così prevede il governo Conte, toccherà anche a cinema e teatri. Sanificazione al massimo, un metro di distanza nei bar e ristoranti, mascherine sempre e distanziamento dove possibile. Non solo: caldamente suggerito, per chi può, la rilevazione della temperatura corporea all’entrata di uffici, negozi e bar. Sopra i 37,5 gradi centigradi, non si riparte.

Ecco in dettaglio tutte le regole: vi consigliamo di leggere, là dove vi interessi, il documento con le LINEE_GUIDA_RIAPERTURA_VENETO.