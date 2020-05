Comuni Veneto, arriva il primo miliardo dal Governo. «Soldi essenziali per i servizi»

Comuni Veneto: oltre un miliardo di euro per province, capoluoghi e comuni del Veneto. «Arriveranno nei conti correnti dei Comuni e delle Province italiani già nelle prossime ore oltre 1 miliardo di euro, prima parte del contributo straordinario di 3.5 miliardi stanziato dal governo – annuncia Achille Variati, sottosegretario agli Interni -. Ed è una notizia che interessa ogni cittadino e ogni famiglia: dagli enti locali dipendono infatti servizi essenziali che erano sull’orlo della chiusura a causa delle minori entrate provocate dall’emergenza. Pensiamo soltanto al supporto alle tante famiglie in difficoltà, cresciute durante l’epidemia. O a tutte quelle attività importantissime che Comuni e Province fanno ogni giorno e che rischiavano di saltare. In soli dieci giorni dall’approvazione del decreto Rilancio, i soldi dallo Stato arrivano agli enti locali».

Comuni Veneto, la ripartizione della cifra

Saranno 900 milioni per i Comuni Veneto e 150 per le Province. Nel solo Veneto, questo si traduce in 83.4 milioni per i Comuni e le Province: circa 70 milioni ai Comuni (11 ai comuni vicentini, 14.8 a quelli della provincia di Verona, 18.2 a quelli della provincia di Venezia, 8 milioni quelli della provincia di Treviso, 3.3 a quelli della provincia di Rovigo, 11.2 a quelli della provincia di Padova e 3.3 a quelli della provincia di Belluno) e 13.4 milioni alle Province venete (2.2 milioni alla Città Metropolitana di Venezia, 2.2 alla Provincia di Vicenza, quasi 2.2 a Treviso, 0,6 milioni a Rovigo, 2.6 a Padova, oltre 1 milione a Belluno, 2.5 a Verona).

Per le famiglie venete e non solo, quindi, grandi novità. Intanto vi invitiamo a leggere (qua l’articolo completo con date e regole) come riapriranno, da inizio giugno, i centri estivi, così come ha comunicato la regione. Mentre, sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie: