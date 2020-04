Pesca, jogging e (quasi) taglio di capelli: cosa si può fare in Veneto

La parola d’ordine è buonsenso. Una bella parola, ma non sempre così oggettiva. Rispondere alla domanda su cosa si può fare in Veneto, già ora o comunque da lunedì 4 maggio, non è così semplice. Non aiuta neanche il balletto di ordinanze fra Regione Veneto e Governo. In attesa di scoprire la verità su uno dei temi più dibattuti: gli amici si possono considerare affetti stretti, come i congiunti, e si possono andare quindi a trovare?

Cosa si può fare in Veneto, lavoro

Sono molte le aziende già al lavoro, altre riapriranno il 4 maggio. Ci si sta attrezzando per ripartire. Per tutti vale il protocollo sicurezza sulle aziende, in 13 punti. Alcune precisazioni: le officine di manutenzione possono aprire. Non solo moto e auto, ma anche biciclette. Nell’edilizia, anche le imprese con codice Ateco non ammesso ma con qualificazione Soa per lavori pubblici, possono operare. Si può eseguire la manutenzione degli impianti di climatizzazione, fare montare mobili che si erano ordinati prima dello scoppio della pandemia. Via libera anche per fisioterapisti e agenti di commercio. Anche le attività commerciali che hanno la sede chiusa possono comunque fare vendita con consegna a domicilio (e molte si sono già attrezzate per farlo).

C’è una grande liberalizzazione per quanto riguarda l’asporto: bisogna prenotare (a meno che non si sia in macchina, e quindi si possa aspettare senza assembramento), ritirarlo e poi mangiarlo a casa o in ufficio. I supermercati devono chiudere il primo maggio e i festivi, così come i mercati su area pubblica. E se si è sulla strada di ritorno dal lavoro, ci si può fermare anche in un Comune diverso per fare la spesa.

Tempo libero

Ecco un elenco di cosa si può fare in Veneto nel tempo libero.